Ovo je napisao u članku za Njujork post.

- Odbacujemo kapitulaciju prikrivenu kao mir. Pravedno rešenje mora da vrati naš teritorijalni integritet, osigura odgovornost za ratne zločine i garantuje da agresor nikada više ne može da preti Evropi iz Moskve. Sve manje od toga bi izdalo ne samo Ukrajince već i principe koji čuvaju slobodan svet bezbednim i slobodnim - napisao je bivši vrhovni komandant.

Ukrajinska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

Iako Zalužni ne kritikuje direktno Trampa ili njegove inicijative u članku (čak ni ne pominje američkog predsednika po imenu), opšti duh teksta je strukturiran kao polemika protiv poziva Bele kuće na kompromis. Valerij Zalužni se protivio pozivima na pregovore između Kijeva i Moskve.

- Čak i sada, neki na Zapadu nas pozivaju da pregovaramo sa ljudima koji su došli da nas ubiju. Zaboravljaju dve jednostavne istine - Prvo: nije u pitanju samo sudbina Ukrajine, već i bezbednost Evrope. Drugo: svaki mir sa Moskvom koji nagrađuje agresiju je poziv na dalje ratove - napisao je Zalužni.

On takođe smatra da su "pozivi na sveobuhvatni mirovni sporazum opasno preuranjeni".

Zalužni je pozvao na "mir kroz pobedu", a do tada će se Ukrajina "boriti na svakom frontu: vojnom, političkom i diplomatskom".