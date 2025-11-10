Slušaj vest

Vijetnamski ratni veteran uspeo je da se odbrani od golog uljeza koji je u petak ujutru provalio u kuću jedne žene u Kaliforniji.

Manijak je bacio čoveka na zemlju, slomivši mu obe noge, nakon čega je veteran otvorio vatru i usmrtio uljeza.

Zastrašujući incident dogodio se u Studio Sitiju neposredno posle 7 sati ujutru u mirnom stambenom delu u Los Anđelesu.

Policija kaže da je goli osumnjičeni nekoliko trenutaka ranije lutao komšilukom, vičući nerazumljivo i pokušavajući da provali u nekoliko kuća.

Policija je izjavila za novinare da je osumnjičeni na kraju silom ušao u kuću u kojoj su se unutra nalazili žena i još dve osobe, uključujući 79-godišnjeg veterana, koga su komšije identifikovale samo kao Džordža.

„79-godišnji muškarac kaže osumnjičenom da ode, kaže mu da ima pištolj i da će ga upucati. Osumnjičeni je zgrabio čoveka, podigao ga, bacio ga na zemlju i tu je čovek zadobio dve slomljene noge“, rekao je za Foks njuz kapetan policije Los Anđelesa, Vorner Kastiljo.

Uprkos tome što je bio u agoniji nakon što ga je provalnik udario o zemlju, stariji vlasnik kuće uspeo je da zgrabi svoje vatreno oružje.

„Osumnjičeni je jednom upucan, a osumnjičeni je ipak prišao 79-godišnjaku, ponovo upucao osumnjičenog, ubivši ga“, potvrdio je Kastiljo.

Policija je saopštila da je čovek koji je lutao u kuću upucan najmanje dva ili tri puta pre nego što se srušio.

Nekoliko trenutaka pre fatalnog sukoba, snimci sa nadzornih kamera zabeležili su golog provalnika kako se spotiče ulicom, vrišti i pokušava da otvori vrata automobila pre nego što se približio imanju.

Svedoci su rekli da je izgledao kao da je u „psihotičnom“ ili „drogiranom“ stanju, lupajući po kapijama i nerazumljivo vičući.

Policija je stigla nekoliko minuta kasnije i pronašla osumnjičenog mrtvog, a veterana teško povređenog.

„Pogledao sam, a goli momak je bio na zemlji, i stariji momak je bio na zemlji, i on ga je upucao još dva puta“, rekao je komšija za ABC News.

Džordž je hitno prebačen u lokalnu bolnicu, gde je podvrgnut hitnoj operaciji zbog dve slomljene noge.

„Nadam se da će se odavde izvući bez da bude u invalidskim kolicima do kraja života“, rekao je kapetan Kastiljo novinarima, dodajući da je stanje vlasnika kuće stabilno nakon operacije.

Incident je potresao tipično mirnu zajednicu Studio Sitija, gde su se komšije probudile uz zvuk pucnjave i policijskih sirena.