Sergej Lavrov (75), veteran diplomatije poznat po svom čvrstom stilu pregovaranja, bio je odsutan sa važnog sastanka u Kremlju prošle nedelje kojem je trebalo da prisustvuje.

Takođe, Putin je izabrao nekog drugog da prisustvuje samitu G20 u Južnoj Africi kasnije ovog meseca, umesto Lavrova koji je redovno obavljao tu ulogu u prošlosti.

Poriču glasine o gubitku naklonosti

Kremlj je u petak odbacio spekulacije da je Lavrov pao u nemilost Putina nakon što su napori da se organizuje samit između ruskog predsednika i Donalda Trampa zamrznuti prošlog meseca.

Rojters i drugi mediji su u to vreme izvestili da je Vašington otkazao novi samit nakon što je Lavrovljevo ministarstvo poslalo poruku u kojoj se navodi da Moskva nije spremna da popusti od svojih zahteva u vezi sa Ukrajinom.

Britanski Fajnenšel tajms citirao je izvor koji sugeriše da je Vašington bio obeshrabren ishodom razgovora Lavrova sa Rubiom.

Lavrov je u petak izjavio da je spreman da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom jer njih dvojica razumeju potrebu za redovnom komunikacijom.

