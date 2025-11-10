SVET BRUJI O SVAĐI LAVROVA I PUTINA, SADA SE OGLASIO KREMLJ: Jedna stvar zbunila sve, tvrde da je pao u nemilost! Evo šta poručuje zvanična Moskva
Sergej Lavrov (75), veteran diplomatije poznat po svom čvrstom stilu pregovaranja, bio je odsutan sa važnog sastanka u Kremlju prošle nedelje kojem je trebalo da prisustvuje.
Takođe, Putin je izabrao nekog drugog da prisustvuje samitu G20 u Južnoj Africi kasnije ovog meseca, umesto Lavrova koji je redovno obavljao tu ulogu u prošlosti.
Poriču glasine o gubitku naklonosti
Kremlj je u petak odbacio spekulacije da je Lavrov pao u nemilost Putina nakon što su napori da se organizuje samit između ruskog predsednika i Donalda Trampa zamrznuti prošlog meseca.
Rojters i drugi mediji su u to vreme izvestili da je Vašington otkazao novi samit nakon što je Lavrovljevo ministarstvo poslalo poruku u kojoj se navodi da Moskva nije spremna da popusti od svojih zahteva u vezi sa Ukrajinom.
Britanski Fajnenšel tajms citirao je izvor koji sugeriše da je Vašington bio obeshrabren ishodom razgovora Lavrova sa Rubiom.
Lavrov je u petak izjavio da je spreman da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom jer njih dvojica razumeju potrebu za redovnom komunikacijom.
(Kurir.rs/Index)