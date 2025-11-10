Slušaj vest

Sedamdeset devet ljudi je povređeno u sudaru dva putnička voza u blizini slovačke prestonice Bratislave.

Niko od učesnika nesreće koja se dogodila juče uveče nije u životnoj opasnosti. Povređeni su prebačeni u bolnice, saopštila je služba hitne medicinske pomoći. Preliminarni izveštaji ukazuju da je regionalni voz ignorisao znak stop i prešao na pruge ka Bratislavi, gde se sudario sa brzim vozom, saopštila je železnička kompanija ŽSR.

Tačne okolnosti nesreće i dalje se istražuju, kazao je šef ZSR-a Ivan Bednarik za novinsku agenciju TASR. Javna televizija STV je izvestila da je u oba voza bilo ukupno oko 800 putnika, pozivajući se na podatke ministra unutrašnjih poslova Matuša Šutaja Eštoka.