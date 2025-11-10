Slušaj vest

Izraelska vojska je danas izvela novi napad u južnom Libanu, pri čemu je nekoliko ljudi ranjeno, prema medijskim izveštajima.

Zvanična novinska agencija NNA saopštila je da je izraelski dron pogodio automobil u blizini grada Bajsarija u okrugu Sidon. Nisu objavljeni detalji o broju žrtava. Navedeno je i da su izraelski dronovi leteli iznad regije Iklim al-Tufa na srednjim visinama.

Iz izraelske vojske nije bilo komentara na medijske izveštaje. Dve osobe poginule su u izraelskim napadima u nedelju.

Napetosti u južnom Libanu rastu nedeljama, a izraelska vojska intenzivira gotovo svakodnevne vazdušne napade na libanskoj teritoriji, uz obrazloženje da cilja članove Hezbolahai njegovu infrastrukturu.