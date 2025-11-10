Slušaj vest

Izraelska vojska je danas izvela novi napad u južnom Libanu, pri čemu je nekoliko ljudi ranjeno, prema medijskim izveštajima.

Zvanična novinska agencija NNA saopštila je da je izraelski dron pogodio automobil u blizini grada Bajsarija u okrugu Sidon. Nisu objavljeni detalji o broju žrtava. Navedeno je i da su izraelski dronovi leteli iznad regije Iklim al-Tufa na srednjim visinama.

Iz izraelske vojske nije bilo komentara na medijske izveštaje. Dve osobe poginule su u izraelskim napadima u nedelju.

Napetosti u južnom Libanu rastu nedeljama, a izraelska vojska intenzivira gotovo svakodnevne vazdušne napade na libanskoj teritoriji, uz obrazloženje da cilja članove Hezbolahai njegovu infrastrukturu.

Izraelska vojska ubila je više od 4.000 ljudi i ranila gotovo 17.000 u napadima na Liban, koji su započeli u oktobru 2023. i prerasli u ofanzivu velikih razmera u septembru 2024. godine.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"ONI SU KANCEROGENO OBOLJENJE, AKO ZAPUCAJU NA NAS, NIKO OD NJIH NEĆE OSTATI ŽIV" Sektaški rat opasno podelio Siriju! Ako opet opali puška, biće KRVI do KOLENA
Druzi.jpg
PlanetaUN: Humanitarna pomoć i dalje presporo stiže u Pojas Gaze
gaza.jpg
PlanetaAMERIKA VRŠI PRITISAK NA IZRAEL: Omogućite izlazak 150 boraca Hamasa iz tunela u Gazi
x01 AP Mohammad Zaatari.jpg
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA UBILA TINEJDŽERE KOJI SU BACILI MOLOTOVLJEV KOKTEL: Napad u selu na Zapadnoj obali, usmrćen i terorista koji je bacio bombu na trupe
x04 EPA Alaa Badarneh.jpg