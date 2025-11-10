IZRAELSKI DRON RAZNEO AUTOMOBIL! Novi udari na južni Liban i Hezbolah, vozilo u plamenu! (VIDEO)
Izraelska vojska je danas izvela novi napad u južnom Libanu, pri čemu je nekoliko ljudi ranjeno, prema medijskim izveštajima.
Zvanična novinska agencija NNA saopštila je da je izraelski dron pogodio automobil u blizini grada Bajsarija u okrugu Sidon. Nisu objavljeni detalji o broju žrtava. Navedeno je i da su izraelski dronovi leteli iznad regije Iklim al-Tufa na srednjim visinama.
Iz izraelske vojske nije bilo komentara na medijske izveštaje. Dve osobe poginule su u izraelskim napadima u nedelju.
Napetosti u južnom Libanu rastu nedeljama, a izraelska vojska intenzivira gotovo svakodnevne vazdušne napade na libanskoj teritoriji, uz obrazloženje da cilja članove Hezbolahai njegovu infrastrukturu.
Izraelska vojska ubila je više od 4.000 ljudi i ranila gotovo 17.000 u napadima na Liban, koji su započeli u oktobru 2023. i prerasli u ofanzivu velikih razmera u septembru 2024. godine.