Jedno dete poginulo je u velikom požaru u stambenoj zgradi u švajcarskom kantonu Bern, dok su dve osobe povređene, saopštila je kantonalna policija Berna.

Požar je izbio tokom noći između nedelje i ponedeljka, a vatrogasci su na terenu bili sa velikim brojem ekipa, javljaju lokalni mediji.

Prema saopštenju kantonalne policije Berna, u požaru je poginulo jedno dete, dok su dve osobe povređene i prebačene u bolnicu. Policija je navela da postoje konkretni tragovi o identitetu deteta, ali da je zvanična identifikacija još u toku.

U trenutku izbijanja požara u kući se nalazilo 17 ljudi, koje su vatrogasci uspešno evakuisali. Zbog bezbednosti su evakuisane i tri susedne zgrade.

Fotografije očevidaca prikazuju plamen visok nekoliko metara koji je izlazio iz krova, gde je požar, po svemu sudeći, i počeo.

Jedna meštanka izjavila je da se miris dima osetio po celom selu:

"Čula sam kako se krov urušava", izjavila je ona.

To je bilo oko 2.45 ujutro, a oko sat vremena kasnije vatrogasci su uspeli da savladaju najjači plamen, ali je gašenje trajalo tokom noći.

Policija je saopštila da su dve povređene osobe hospitalizovane, dok je više ljudi pregledano na licu mesta zbog mogućeg trovanja dimom. Uzrok požara još uvek nije poznat, a istraga je u toku.