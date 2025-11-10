Slušaj vest

Sirijaje sprečila dva odvojena pokušaja atentata Islamske države (ISIS) na predsednika Ahmeda al-Šaru, potvrdila su dvojica visokih zvaničnika, dodajući da ti incidenti naglašavaju lični rizik koji lider preuzima u trenutku kada se sprema da se pridruži američkoj koaliciji u borbi protiv ISIS-a.

Prema navodima izvora, jednog visokog sirijskog bezbednosnog zvaničnika i jednog zvaničnika sa Bliskog istoka, pokušaji atentata su sprečeni tokom poslednjih nekoliko meseci i ukazuju na direktnu pretnju sa kojom se Al-Šara suočava dok pokušava da učvrsti vlast u zemlji razorenoј četrnaestogodišnjim građanskim ratom.

U jednom od slučajeva, zavera ISIS-a bila je vezana za unapred najavljeni javni događaj na kojem je Al-Šara trebao da prisustvuje, ali dodatni detalji nisu otkriveni zbog osetljivosti teme. Ministarstvo informisanja Sirije odbijalo je da komentariše navode.

Zavera otkrivena uoči istorijskog susreta sa Trampom

Vest o pokušajima atentata pojavila se neposredno pre planiranog sastanka Al-Šare sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u ponedeljak u Vašingtonu - prvog susreta jednog sirijskog šefa države u Beloj kući.

Al-Šara je preuzeo vlast prošlog decembra, nakon što su snage koje je predvodio svrgnule predsednika Bašara al-Asada. Očekuje se da će sastanak sa Trampom otvoriti vrata međunarodnoj podršci za dugoročnu obnovu i stabilizaciju Sirije.

Borba protiv ISIS-a

Sirijske vlasti su tokom vikenda pokrenule nacionalnu akciju protiv ćelija ISIS-a širom zemlje, tokom koje je uhapšeno više od 70 osumnjičenih, preneli su državni mediji.

Zvaničnici su naveli da se operacija zasniva na obaveštajnim podacima prema kojima je ISIS planirao napade na državne institucije i manjinske zajednice.

Prema rečima jednog visokog bezbednosnog zvaničnika, cilj akcije bio je i da pokaže da se sirijska obaveštajna služba duboko infiltrirala u ISIS, što bi, po njegovim rečima, predstavljalo važan doprinos međunarodnim naporima ako se Sirija zvanično priključi koaliciji.

Al-Šara - od bivšeg vođe džihadista do šefa države

Pre nego što je preuzeo vlast u 11-dnevnoj ofanzivi prošle godine, Al-Šara je bio vođa grupe Hajat Tahrir al-Šam (HTS), bivšeg ogranka Al-Kaide u Siriji.

On je navodno prekinuo veze sa Al-Kaidom 2016. godine i od tada vodi višegodišnju borbu protiv ISIS-a, sprovodeći hapšenja i vojne operacije protiv njegovih ćelija u provinciji Idlib.

ISIS pokušava da se vrati na pozornicu u Siriji

Posle Asadovog pada, ISIS pokušava da ponovo ojača svoj uticaj u Siriji, predstavljajući Al-Šaru kao izdajnika islama zbog njegovog približavanja Zapadu i zalaganja za vladu koja okuplja sve verske zajednice.

U junu je 25 ljudi poginulo u samoubilačkom napadu na pravoslavnu crkvu u Damasku, za koji je vlada optužila ISIS, iako grupa nije preuzela odgovornost.

Nova faza saradnje Sirije i SAD

Sirijska vlada već nekoliko meseci sarađuje sa američkom vojskom u borbi protiv ISIS-a, navode sirijski zvaničnici.

Formalno pridruživanje koaliciji trebalo bi da značajno proširi tu saradnju i posluži kao gest poverenja kojim Al-Šara želi da ubedi američke zakonodavce da ukinu preostale sankcije protiv Sirije do kraja godine.