Slušaj vest

Apelacioni sud u Parizu usvojio je danas zahtev bivšeg predsednika Francuske Nikole Sarkozija da bude pušten na uslovnu slobodu, što znači da će on danas napustiti pariski zatvor La Sante.

U presudi se navodi da ''ne postoji rizik od prikrivanja dokaza, pritisaka ili saučesništva'' i da ''produženi pritvor nije opravdan'', prenosi Figaro.

Sarkoziju je dodeljen sudski nazor, što znači da neće moći da napušta Francusku.

Pored toga, zabranjeno mu je i da kontaktira ministra pravde Francuske Žerala Darmanena, koji ga je posetio u zatvoru krajem oktobra.

Sarkozi je od suda zatražio da bude pušten na uslovnu slobodu dok čeka rezultat na svoju žalbu na zatvorsku kaznu, samo nekoliko nedelja nakon što je počeo izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne.

Krivični sud u Parizu osudio je krajem septembra bivšeg predsednika na pet godina zatvora zbog "zločinačke zavere" jer je dozvolio svojim bliskim saradnicima da se približe Libiji Moamera Gadafija kako bi finansirali njegovu pobedonosnu predsedničku kampanju 2007. godine.

1/8 Vidi galeriju Nikola Sarkozi, bivši predsednik Francuske Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT, Michel Euler/AP

U obraćanju na saslušanju putem video-linka iz zatvora, Sarkozi je rekao je da će poštovati svaku odluku pravosuđa, ako bude pušten na slobodu.

Govoreći o boravku u zatvoru, Sarkozi je rekao da je "zaista teško, kao što mora biti za svakog pritvorenika", i da je "iscrpljujuće".