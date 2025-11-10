Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su u nedelju izvele napad na dva broda za koja se sumnja da su prevozila drogu u istočnom delu Tihog okeana, pri čemu je poginulo šest osoba koje su se nalazile u njima, saopštio je u ponedeljak američki ministar rata Pit Hegset.

- Naša obaveštajna služba je identifikovala te brodove kao povezane sa krijumčarenjem ilegalnih narkotika. Oni su prevozili drogu i kretali se duž poznate rute narko-trafikinga - naveo je Hegset u objavi na mreži Iks, uz koju je priložio i video snimak napada.

U udarima do sada je sa novim bilansom ubijeno najmanje 70 ljudi.

Stručnjaci dovode u pitanje legalnost tih operacija protiv osumnjičenih pojedinaca koji nisu presretnuti niti ispitani.

Američki predsednik opravdava te akcije borbom protiv bandi koje se smatraju "terorističkim".

Tramp optužuje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura da je deo jednog kartela.

Maduro to negira i osuđuje američke pokušaje destabilizacije njegove zemlje.

