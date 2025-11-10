Slušaj vest

Gradonačelnik Rio de Žaneira proglasio je najkrvaviju policijsku raciju u istoriji zemlje "velikim uspehom", ali nijedna od 117 osoba koje je policija ubila nije bila među 69 osumnjičenih koje su tužioci naveli u optužnici kao cilj operacije.

Samo pet osoba iz optužnice uhapšeno je tog dana, a nijedan nije bio vođa zloglasne bande Komando Vermeljo, pokazuje policijski izveštaj koji je objavljen pred Vrhovnim sudom Brazila.

Tokom racije, nazvane "Operacija Ograničenje", poginula je 121 osoba, uključujući četiri policajca i dvoje tinejdžera, dok je 99 osumnjičenih uhapšeno.

Promašeni ciljevi racije



Iako su favele bile sedište bande, nijedan od viših vođa nije uhapšen niti ubijen. Glavni vođa bande, Edgar Alves de Andrade, poznat kao Doka, i dalje je u bekstvu.

Jedan vođa srednjeg ranga uhapšen je bez ispaljenog metka, navodi se u policijskom izveštaju koji je pregledao Rojters.

Otkrića dovode u pitanje zvaničnu verziju događaja - raciju izvedenu u dve gusto naseljene favele na severu Rija. Posle akcije, meštani su poređali desetine tela na ulicama.

Političke podele pred COP30



Racija, sprovedena samo nedelju dana pre početka klimatskog samita UN COP30, izazvala je sukob mišljenja između levičarskog predsednika Luisa Injasija Lule da Silve, koji je akciju nazvao katastrofalnom, i konzervativaca koji je vide kao model borbe protiv organizovanog kriminala.

Dok Lula podržava ciljane operacije radi presecanja finansiranja bandi, guverner Rija Klaudio Kastro zalaže se za agresivne racije, čak i po cenu velikog broja žrtava.

"Nije lako tražiti 69 ljudi među 280.000 stanovnika"



Sekretar za javnu bezbednost Rija, Viktor dos Santos, priznao je da je cilj bio hapšenje optuženih, ali da je to bilo "izuzetno teško". Iako 19 ubijenih nije imalo kriminalni dosije, Santos je izjavio da je "100% siguran da su bili kriminalci".

Najavio je i nove racije u favelama u narednim mesecima.

Svedočanstva porodica: "Policija ih jednostavno ubija"



Porodice žrtava i organizacije za ljudska prava tvrde da je policija nasumično ubijala, umesto da sprovodi ciljane akcije.

- Policija ih uhapsi, ubije i to je to, jer znaju da ovde nema zakona - rekao je Samjuel Pečanha, čiji je 14-godišnji sin Mišel ubijen u raciji.

- Bio je još dete. Nisam uspeo da ga spasim - dodao je.

Majke traže sinove među telima



Taua Brito (36) satima je tražila svog 20-godišnjeg sina Velingtona, člana lokalne bande. Poslednja poruka koju joj je poslao glasila je: "Samo želim da se ovo već završi."

Krenula je u brda iza favele i našla njegovo telo u 1:30 sati ujutro, bio je upucan u glavu i izboden u ruku. Žene su tokom noći iznosile tela iz šume i ređale ih na ulicama, gde su se igrala deca i prodavala roba.

Telo 19-godišnjeg Žaga Ravela bilo je bez glave, a neka tela imala su ubodne rane.

Santos je tvrdio da su banditi unakazili tela kako bi stvorili "varvarsku scenu", iako forenzičari nikada nisu pozvani na mesto događaja.

Tetka ubijenog Žaga Ravela izjavila je: "Nikada nećemo saznati istinu. Odsekli su mu glavu i natakli na drvo".

Krvava statistika



Brazilski Forum za javnu bezbednost navodi da je 2024. godine zabeleženo 44.127 namernih ubistava, od čega je 6.243 ljudi ubijeno od strane policije, što je u proseku 17 dnevno.

Santos tvrdi da racija sa 2.500 policajaca pokazuje da država ima monopol nad upotrebom sile, ali kritičari upozoravaju da će nasilje bandi samo privremeno utihnuti.

- Možda razbiješ jednu grupu, ali nasilje ostaje - rekao je Pedro Karijelo, javni branilac koji zastupa porodice žrtava.

Iako 55% Brazilaca podržava raciju, mnogi roditelji tvrde da policija nije imala pravo da ubija.