Japan je opomenuo Kinu zbog „veoma neprimerenih“ komentara koje je jedan od njenih diplomata dao o premijerki Sanae Takaiči, nakon što je rekla da bi Tokio mogao da preduzme vojnu akciju ako Peking napadne Tajvan.

Kineski generalni konzul u Osaki Sjue Đian je u subotu rekao da „nemamo drugog izbora nego da bez oklevanja odsečemo taj prljavi vrat koji nas je napao. Da li ste spremni?“.

Njegova objava na društvenoj platformi X uključivala je članak u novinama Asahi o Takaičijevim izjavama.

Glavni sekretar japanskog kabineta Minoru Kihara izjavio je u ponedeljak da je Sjue dao „više neprimerenih izjava“ i da je Japan više puta tražio od Pekinga da preduzme odgovarajuće korake.

Američki ambasador u Japanu Džordž Glas takođe se osvrnuo na debatu o Sjuu, rekavši da komentari generalnog konzula predstavljaju pretnju Takaičiju i japanskom narodu.

„Maska ponovo pada“, objavio je.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đian rekao je na redovnoj konferenciji za novinare u ponedeljak da je saopštenje generalnog konzula odgovor na Takaičijeve „nezakonite i opasne“ tvrdnje o Tajvanu, pozivajući Tokio da „pažljivo razmisli o svojim istorijskim odgovornostima“.

Pretnja opstanku Japana

Takaiči je izjavila u petak parlamentu da bi napad na Tajvan, za koji Kina tvrdi da je napadnut, mogao biti smatran „situacijom koja ugrožava opstanak Japana“, pravnim terminom uvedenim 2015. godine koji omogućava japanskim premijerima da rasporede vojsku u slučajevima kada zemlja nije direktno napadnuta.

Japanski premijeri su do sada izbegavali pominjanje Tajvana u javnim diskusijama o situacijama koje bi mogle dovesti do vojnog odgovora.

Takaiči prva premijerka Japana

Diplomatski spor dolazi manje od mesec dana nakon što je Takaiči postala prva premijerka Japana i manje od dve nedelje nakon što je razljutila Peking objavljujući fotografiju sebe na kojoj se sastaje sa predstavnikom Tajvana na regionalnom samitu u Seulu početkom novembra.

Tamo se sastala i sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, gde su se oboje složili da grade konstruktivne i stabilne odnose.

Jedna od njenih prvih odluka bila je da ubrza jačanje odbrane sa ciljem odvraćanja vojnih ambicija Pekinga u Istočnoj Aziji.