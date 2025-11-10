POČINJE SUĐENJE MASOVNOM UBICI IZ POKOLJA U MAGDEBURGU: Autom upao na božićni market i usmrtio šestoro ljudi
Suđenje saudijskom državljaninu Talebu el-Abdulmosenu počelo je danas u Magdeburgu zbog toga što je prošle godine automobilom uleteo u posetioce božićne pijace u Magdeburgu, ubivši šest i ranivši više od 330 ljudi.
Saudijski državljanin Talebu el-Abdulmosen (51) optužen je da je 20. decembra prošle godine automobilom uleteo na božićnu pijacu u Magdeburgu, ubivši šest i ranivši preko 300 prolaznika. Istraga nije otkrila motiv Taleba el-Abdulmosena da počini zločin, ali postoje naznake da je mentalno zdravlje optuženog poremećeno.
U optužnici se kao mogući motiv napada navodi „lična frustracija“. Do tada je radio kao psihijatar u zatvorskoj bolnici. U Nemačku je stigao 2006. godine i dobio je politički azil zbog kritike saudijskog režima.
Suđenje je prekinuto odmah nakon početka zbog zahteva advokata optuženog, koji je smatrao da je „neprikladno“ da njegov klijent posmatra suđenje iza neprobojnog stakla. Sudija Dirk Šternberg je opravdao meru navodeći rizik od napada rođaka žrtava koji su prisustvovali suđenju, koje se održavalo u posebnoj sali.
Nakon napada na božićnoj pijaci, parlament savezne države Saksonija-Anhalt analizirao je kako je moguće da je optuženi ušao na božićnu pijacu automobilom uprkos barijerama i pojačanom konceptu bezbednosti koji važi za sve događaje ove vrste. U decembru 2016. godine, u sličnom napadu na božićnoj pijaci u Berlinu je ubijeno 13 ljudi.
