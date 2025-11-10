Slušaj vest

Suđenje saudijskom državljaninu Talebu el-Abdulmosenu počelo je danas u Magdeburgu zbog toga što je prošle godine automobilom uleteo u posetioce božićne pijace u Magdeburgu, ubivši šest i ranivši više od 330 ljudi.

Saudijski državljanin Talebu el-Abdulmosen (51) optužen je da je 20. decembra prošle godine automobilom uleteo na božićnu pijacu u Magdeburgu, ubivši šest i ranivši preko 300 prolaznika. Istraga nije otkrila motiv Taleba el-Abdulmosena da počini zločin, ali postoje naznake da je mentalno zdravlje optuženog poremećeno.

U optužnici se kao mogući motiv napada navodi „lična frustracija“. Do tada je radio kao psihijatar u zatvorskoj bolnici. U Nemačku je stigao 2006. godine i dobio je politički azil zbog kritike saudijskog režima.

1/5 Vidi galeriju Pokolj na božićnom vašaru u Magdeburgu, u Nemačkoj Foto: AP/Ebrahim Noroozi, Nick Potts / PA Images / Profimedia, AP/Hendrik Schmidt

Suđenje je prekinuto odmah nakon početka zbog zahteva advokata optuženog, koji je smatrao da je „neprikladno“ da njegov klijent posmatra suđenje iza neprobojnog stakla. Sudija Dirk Šternberg je opravdao meru navodeći rizik od napada rođaka žrtava koji su prisustvovali suđenju, koje se održavalo u posebnoj sali.

1/5 Vidi galeriju Jezive scene nakon terorističkog napada u Magdeburgu Foto: AP/Michael Probst, EPA/Filip Singer