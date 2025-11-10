Slušaj vest

Predsednik BBC-ja Samir Šah izvinio se u ponedeljak zbog „greške u proceni“ prilikom uređivanja govora američkog predsednika Donalda Trampa u dokumentarcu „Panorama“, nakon ostavki šefa i šefa vesti BBC, dok je američki lider poslao pismo BBC-ju u kojem preti pravnim postupkom.

Šah je rekao da je BBC priznao da je montaža Trampovog govora ostavila pogrešan utisak i da je trebalo pažljivije da se sa njom postupa. Napomenuo je da je pitanje interno razmatrano ranije ove godine, ali je rekao da je emiter trebalo da preduzme formalne mere u to vreme.

„Apsolutno je jasno da BBC mora da se zalaže za nepristrasnost“, napisao je Šah britanskim zakonodavcima, dodajući da je emiter posvećen obnavljanju poverenja javnosti i osiguravanju da njegovo novinarstvo ispunjava najviše standarde pravičnosti.

O Trampovoj izmeni, nakon daljeg razmatranja, rekao je da je BBC prihvatio da je način na koji je govor montiran „stvarao utisak direktnog poziva na nasilnu akciju“.

„BBC bi želeo da se izvini zbog te greške u proceni“, naveo je u pismu.

Program „Panorama“, emitovan nedelju dana pre predsedničkih izbora u SAD, spojio je dva odvojena odlomka iz jednog od Trampovih govora, stvarajući utisak da je on podstakao nerede na Kapitol Hilu u januaru 2021. godine.

Foto: Profimedia/Stringer/Sputnik

Tramp preti tužbom

Američki predsednik Donald Tramp poslao je pismo BBC-ju u kojem preti pravnim postupkom zbog montiranja njegovog govora u Vašingtonu u januaru 2021.

BBC je potvrdio da je primio pismo i da će odgovoriti u dogledno vreme.

Informacija o Trampovom pismu došla je u trenutku kada se predsednik Upravnog odbora britanskog javnog servisa Samir Šah izvinio zbog, kako je rekao, „greške u proceni" koja je rezultirala obmanjujućom montažom govora američkog predsednika emitovanog u emisiji BBC „Panorama“.

Šah je rekao da nije siguran da li će Tramp tužiti BBC - što je kasnije potvrđeno - i da razmišlja o ličnom izvinjenju američkom predsedniku.