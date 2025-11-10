Slušaj vest

Krajem septembra, broj milionera u Bugarskoj povećan je za 402 za godinu dana i za 89 za samo tri meseca, tako da je njihov broj sada 2.061, a na svojim računima imaju preko 4,9 milijardi leva, prenosi pariteni.bg.

Depoziti sa iznosima od 500.000 do milion leva (jedan lev = 0,51 evro, milion leva = 511.000 evra) takođe su povećani za 858 za godinu dana, a u poslednja tri meseca povećani su za 312, tako da sada ima 4.433 takvih računa.

Drugim rečima, sve je više Bugara sa preko milion leva na depozitu u banci, izvestila je Bugarska nacionalna banka.

Depoziti sa iznosima od 200.000 do 500.000 leva takođe ozbiljno rastu i dostižu 31.638, a njihov broj se povećava za preko 25 odsto ili 6.373 godišnje.

Upadljivo je da skoro svi depoziti rastu, sa izuzetkom najmanjih - do 1.000 leva i od 1.000 do 2.500 leva, s tim što je smanjenje kod njih minimalno - za 2 odsto i 0,7 odsto godišnje, respektivno.

Depozita do 1.000 leva ima preko 4,634 miliona, a do 2.500 leva preko 966 hiljada depozita.

Podaci potvrđuju trend da se gotovina u bankama automatski menja za evre 1. januara sledeće godine, kada će Sofija zvanično usvojiti jedinstvenu evropsku valutu.