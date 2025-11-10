Slušaj vest

Najmanje osam ljudi je poginulo u eksploziji u blizini znamenite Crvene tvrđave u gusto naseljenom okrugu indijske prestonice Nju Delhija, saopštila je gradska policija.

Eksplozija se dogodila u automobilu u blizini Crvene tvrđave, ali tačan uzrok nije odmah poznat i istražuje se, rekao je portparol gradske policije Sandžaj Tjagi.

Najmanje 11 ljudi je povređeno, javili su lokalni TV kanali.

Snimci na lokalnim medijima prikazuju plamen i dim koji se kuljaju iz više od jednog vozila u onome što je opisano kao zagušena ulica koja se nalazi u blizini metro stanice u starom delu Delhija.

Najmanje šest vozila i tri rikše su se zapalile, rekao je zamenik šefa vatrogasne službe Delhija, dodajući da su vatrogasne ekipe ugasile plamen.

„Čuli smo jak zvuk, naši prozori su se tresli“, rekao je jedan stanovnik koji nije dao ime, za NDTV.

Policija je pokušala da rastera gomilu koja se okupila oko mesta incidenta.