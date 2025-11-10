Slušaj vest

Nemački istražitelji navodno su otkrili da je grupa Ukrajinaca, koja je minirala gasovode Severni tok u Baltičkom moru, delovala pod direktnim nadzorom Valerija Zalužnog, bivšeg glavnog komandanta ukrajinske vojske.

Istraga u Nemačkoj navodno je povezala tragove - iznajmljene brodove, telefonske brojeve, registarske tablice - sa sedam osoba: tri ukrajinska vojnika i četiri iskusna ronilaca.

Cilj im je, prema navodima, bio da preseku ruske prihode od gasa i veze sa Nemačkom.

Kao ključni dokaz, policija je koristila snimak sa saobraćajne kamere na kojem je prepoznat jedan od ukrajinskih ronilaca.

Njega su kasnije locirali u Poljskoj, a zatim je, prema tekstu, odveden u Ukrajinu automobilom s diplomatskim tablicama.

Komandant grupe, identificiran kao Serhij Kuznjecov, bivši pripadnik Ukrajinske službe bezbednosti (SBU), pronađen je u Italiji. On je koristio pravi ukrajinski pasoš izdat na lažno ime - navodno tipično za specijalne operacije, prenela je Ukrajinska pravda pisanje Volstrit džornala.

Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Italijanski sudovi će do decembra odlučiti da li će ga izručiti Nemačkoj, gde je već pripremljen avion za njegovo prebacivanje u Hamburg.

Krajem oktobra, sud u Bolonji doneo je odluku da izruči Serhija Kuznjecova Nemačkoj, po zahtevu nemačkih tužilaca koji ga povezuju sa sabotažom gasovoda Severni tok.

Njegova odbrana se žalila Vrhovnom sudu Italije, koji treba da donese konačnu odluku u roku od mesec dana.