Slušaj vest

Vulkan Kilauea na Havajima, ponovo je eruptirao u nedelju, izbacujući fontane lave i gasa visoko u vazduh. Erupcija, 36. od decembra prošle godine, poslala je mlazeve vrele lave koji su dostizali visinu do 330 metara.

Prema izveštaju Američkog geološkog zavoda, vulkanska aktivnost trajala je oko pet sati. Iako je i dalje na snazi narandžasto upozorenje, naučnici su potvrdili da erupcija nije predstavljala opasnost za obližnje zajednice. Lava je ostala u potpunosti zadržana unutar kratera na vrhu vulkana, koji se nalazi u Nacionalnom parku Havajski vulkani.

Kilauea, jedan od najaktivnijih vulkana na svetu, pokazuje redovnu aktivnost gotovo tokom cele godine. Svaka od ovih erupcija prati isti, dobro poznat podzemni kanal, što stručnjacima omogućava da prikupljaju dragocene podatke i steknu dublje razumevanje dugoročnog ponašanja ovog impresivnog vulkana.

(Kurir.rs/Index.hr/Euronews)

Ne propustitePlanetaJAPANCI NAPRAVILI SIMULACIJU ERUPCIJE VULKANA: Priprema za potencijalnu katastrofu - narod zbunjen (VIDEO)
Screenshot 2025-08-28 192922.jpg
PlanetaZASTRAŠUJUĆA ERUPCIJA VULKANA, PEPEO IZBAČEN 5 KM UVIS! Aktivirao se Laki Laki u Indoneziji, naređena evakuacija i otkazani letovi (FOTO, VIDEO)
1 EPA Pvmbg Handout.jpg
PlanetaERUPCIJA ETNE, TURISTI BEŽE OD OGROMNOG OBLAKA PEPELA! Izdato CRVENO UPOZORENJE za vazdušni saobraćaj, najaktivniji vulkan u Evropi izazvao paniku (FOTO,VIDEO)
Etna, ilustracija
PlanetaHIT SNIMAK SA FILIPINA: Erupcija vulkana zabeležena termalnom kamerom (VIDEO)
Vulkan Spur na Aljasci, ilustracija