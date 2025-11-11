Slušaj vest

Vulkan Kilauea na Havajima, ponovo je eruptirao u nedelju, izbacujući fontane lave i gasa visoko u vazduh. Erupcija, 36. od decembra prošle godine, poslala je mlazeve vrele lave koji su dostizali visinu do 330 metara.

Prema izveštaju Američkog geološkog zavoda, vulkanska aktivnost trajala je oko pet sati. Iako je i dalje na snazi narandžasto upozorenje, naučnici su potvrdili da erupcija nije predstavljala opasnost za obližnje zajednice. Lava je ostala u potpunosti zadržana unutar kratera na vrhu vulkana, koji se nalazi u Nacionalnom parku Havajski vulkani.