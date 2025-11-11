PAKLENI PRIZOR: PONOVO SE PROBUDIO NAJAKTIVNIJI VULKAN NA SVETU! Eruptirala Kilauea, LAVA LETELA PREKO 300 METARA UVIS! (VIDEO)
Vulkan Kilauea na Havajima, ponovo je eruptirao u nedelju, izbacujući fontane lave i gasa visoko u vazduh. Erupcija, 36. od decembra prošle godine, poslala je mlazeve vrele lave koji su dostizali visinu do 330 metara.
Prema izveštaju Američkog geološkog zavoda, vulkanska aktivnost trajala je oko pet sati. Iako je i dalje na snazi narandžasto upozorenje, naučnici su potvrdili da erupcija nije predstavljala opasnost za obližnje zajednice. Lava je ostala u potpunosti zadržana unutar kratera na vrhu vulkana, koji se nalazi u Nacionalnom parku Havajski vulkani.
Kilauea, jedan od najaktivnijih vulkana na svetu, pokazuje redovnu aktivnost gotovo tokom cele godine. Svaka od ovih erupcija prati isti, dobro poznat podzemni kanal, što stručnjacima omogućava da prikupljaju dragocene podatke i steknu dublje razumevanje dugoročnog ponašanja ovog impresivnog vulkana.
(Kurir.rs/Index.hr/Euronews)