Tokom priprema za izgradnju auto-puta D55 između Kokorija i Prerova u Češkoj pronađeno je više od 300 arheoloških predmeta od neolita do gvozdenog doba, rekao je Marek Kalabek iz Arheološkog centra Olomouc.

Izgradnja drugog dela ovog auto-puta trebalo bi da počne sledeće godine, a arheolozi trenutno rade na dva mesta: kod Brodka u Prerovu, u naselju Lukova, i kod Rokitnice u Prerovu, prenosi iRozhlas.cz.

Marek Kalabek koji vodi arheološko istraživanje rekao je da su zahvaljujući obimnim iskopavanjima uspeli da otkriju ostatke praistorijskih sela.

- Istražili smo oko 300 arheoloških predmeta u kojima su zabeleženi materijalni arheološki izvori od mlađeg kamenog doba pa sve do gvozdenog doba - rekao je.

Pronađeni su ostaci keramičkih posuda, kameni alati i predmeti od prvih metala, a najstariji nalazi datiraju 7.000 godina, i to su sekire!

Najvredniji nalaz jeste bronzana kopča iz perioda od 3. do 2. veka pre nove ere.

Jedan od najvećih objekata koje arheolozi proučavaju jeste glinište, odakle su ljudi iz tog doba vadili glinu za izradu keramike i građevinski materijal.

- Ovaj objekat datuje se u srednje bronzano doba, dakle približno u 15. vek pre nove ere. Nalaze smo očekivali, pre same gradnje sprovedena je arheološka studija koja je locirala deo arheoloških nalazišta na trasi ove građevine. Zahvaljujući geofizičkim merenjima znali smo da su na tim lokalitetima najznačajniji nalazi koje možemo očekivati - rekao je Kalabek

Arheološka istraživanja na obe lokacije će se nastaviti, a naučnici očekuju nova saznanja o prošlosti regiona na prelazu iz praistorije u bronzano doba.