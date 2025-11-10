Slušaj vest

Zamislite da kada kupite svoju novu nekretninu, ne dobijate samo dom, već kapiju u svet neverovatnih otkrića. Svaki kutak krije priču, svaka soba može otkriti tajne iz prošlosti, a ponekad vas čak iznenadi nečim što niste mogli ni da zamislite.

Tako je jedan čovek ostao zapanjen nakon što je naišao na metalnu kutiju dok je uređivao svoju baštu. Podelio je na "Reditu" kako je otkrio veliki predmet i odmah pomislio da bi to mogao biti grob.

- Mislim da sam pronašao grob u svojoj bašti. Na ovom mestu je nekada bila kapela prema mapama iz 1850-ih. Kontaktirao sam arheološku grupu povezanu sa gradskim većem, ali još uvek nisam dobio odgovor - napisao je u objavi.

Uprkos tome što su prijavili jezivo otkriće policiji, oni nisu pokazali interesovanje za dalju istragu, osim ako se ne pronađu ljudski ostaci, izveštava "Mirror".

Foto: Printscreen Redit/linkthesink

- Poslao sam poruku policiji putem veb četa i na moje iznenađenje, poslali su dva policajca u roku od dva sata. Nisu znali šta da rade sa tim i delovali su zadovoljno osim ako ne pronađem neke kosti. Sada imam malo vremena da kopam i ovo je ono što sam pronašao. Struktura je duboka oko metar. Oko pola metra od vrha, zidovi strukture postaju znatno deblji.Dno je čvrsto i povezano sa zidovima, tako da je sadržaj unutra u suštini potpuno zapečaćen. Imate li ideje? - upitao je čovek.

Kopati dalje ili prepustiti stručnjacima?

Dok neki korisnici "Redita" veruju da je to samo septička jama, drugi žele da kopaju dublje da vide da li bi to zapravo mogla biti grobnica.

- Kakva je orijentacija? To je dobar način da se utvrdi da li je grobnica ili ne. Inače, jednom sam pronašao ljudsku lobanju dok sam kopao. Slučajno sam napravio rupu u lobanji i zaglavio sam ruku u zube i očne duplje. Kakav fantastičan dan. Arheolozi su došli i iskopali je - napisao je jedan korisnik.

- To je ludo! Okrenuta je ka istoku i zapadu - odgovorio je čovek.

- Tradicionalno, crkve su sahranjivale ljude okrenute ka istoku, prema Jerusalimu - dodao je drugi korisnik.

- Otvorite ga. Ili ćete pronaći kosti koje možete ponovo sastaviti i napraviti skeletnog prijatelja, ili ćete pronaći septičku jamu. U svakom slučaju, to je pobeda za nas - predložio je treći.