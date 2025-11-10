Slušaj vest

Ministarstvo digitalnog razvoja Rusije saopštilo je da od danas uvodi u testnom režimu "period hlađenja" za SIM kartice koje dolaze u Rusiju iz inostranstva.

U prevodu, kada neko unese SIM karticu iz inostranstva u Rusiju, mobilni internet i SMS poruke biće mu privremeno blokirane.

Da bi se kartica odblokirala, korisnik mora potvrditi da je koristi čovek, a ne da je ubačena u dron.

Svako ko želi da mu se odblokira kartica, moraće da prati uputstva mobilnog opreratera, koje će dobiti putm SMS-a.

IMG_20250823_171431.jpg
Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Korisnik mora da prođe jednostavnu proveru preko tog linka, ili može da pozove kol-centar operatora i identifikuje se telefonom.

Nakon toga, pristup internetu i SMS-u se ponovo aktivira.

"Period hlađenja" traje 24 sata i primenjuje se i na ruske SIM kartice koje su bile neaktivne više od 72 sata, ili su se vratile iz međunarodnog roaminga.

Ministarstvo kaže da je cilj bezbednost i zaštita od neprijateljskih dronova, jer se SIM kartice sa internetom mogu nalaziti u dronovima i služiti za njihovu navigaciju.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

