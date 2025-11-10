Slušaj vest

Muškarac Ralf K. pronađen je mrtav nakon osam godina potrage za njim.

Osam godina neizvesnosti. Osam godina straha od vesti koje će konačno ugasiti poslednji tračak nade. Porodica Ralfa K. je prošla kroz težak i mučan period. Sada konačno znaju: Muškarac koji je nestao bez traga 2017. godine je mrtav.

Telo nađeno u mercedesu

Pre osam godina, u februaru, regionalni menadžer poznatog brenda piva „König Pilsener“ odvezao se svojim službenim automobilom i nikada se nije vratio. Sada je njegov "mercedes" slučajno pronađen u garaži u Esenu (Severna Rajna-Vestfalija). U automobilu je bilo njegovo telo i pretpostavlja se da je Ralf, tada 42-godišnjak, sebi oduzeo život.

- Upravnik nekretnina, proveravajući praznu nekretninu, otvorio je garažu u Esen-Borbeku, u koju nije ulazio osam godina - rekao je portparol policije.

Ralf K. Foto: Polizei

DNK analiza je potvrdila da je mrtvac na vozačkom sedištu Ralf K. Tokom istrage slučaja nestale osobe, policija je već ispitivala da li je čovek možda iznajmio garažu 2017. godine. Međutim, u to vreme nisu pronađeni dokazi o tome.

Ralf K. je smatran brižnim i pouzdanim. Bio je poznat i popularan u restoranima i barovima zbog svog rada u veletrgovini pićima. Fotografije sa gradskog festivala pokazuju ga kako daje intervju na festivalskoj bini kao predstavnik sponzora piva.

Misterija i dalje ostaje

Na dan nestanka, poslednji put je kontaktirao vlasti iz oblasti Duizburga, gde je putovao zbog posla. Nakon kompanijske zabave u Milhajm-Štirumu, gde su mu oba mobilna telefona istovremeno nestala, svaki trag mu je izgubljen. Porodica Ralfa K. je više puta tražila informacije na Fejsbuku – ali bezuspešno. Prijatelji i rođaci nikada nisu mogli da objasne njegov nestanak. Osam godina je ostala samo nada.

Zašto očigledno niko nije znao za garažu, da li je i kako plaćena kirija i zašto je neko tek sada proverio tamo, ostaje nejasno – kao ni razlozi koji su naveli Ralfa K. da se odluči na ovaj korak.