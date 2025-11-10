Slušaj vest

Ruski opozicioni aktivista uhapšen u Poljskoj, koji treba da mu se sudi sledećeg meseca, priznao je da je radio kao tajni agent za rusku bezbednosnu službu FSB i da je obaveštavao o drugim opozicionim ličnostima, navodi se u sudskim dokumentima.

Igor Rogov (30) bio je povezan sa različitim opozicionim pokretima u ruskom gradu Saransku, uključujući Fond za borbu protiv korupcije Alekseja Navaljnog i organizaciju Otvorena Rusija, koju je osnovao prognani biznismen Mihail Hodorkovski.

Prema sudskim dokumentima, Rogov i njegova supruga napustili su Rusiju 2021. godine, a 2022. dobili su vize za Poljsku i nastanili se u gradu Sosnovjec.

Rogova su prošlog leta uhapsile poljske vlasti, isprva zbog sumnji da je povezan sa eksplozivnom napravom. Poljsku je poslednjih godina pogodio talas požara i drugih sabotaža u kojima su učestvovali operativci na terenu, a za koje se veruje da stoje iza njih ruske obaveštajne službe.

Kasnije je uhapšena i Rogovljeva supruga, Irina, a par je optužen za saradnju s FSB-om i dostavljanje informacija o drugim ruskim opozicionim aktivistima.

Poljska je tokom protekle dve godine uhapsila brojne osobe optužene za pripremu ili izvršenje sabotaža u ime Rusije.

Mnogi od njih su poljski, ukrajinski ili beloruski državljani za koje se veruje da su regrutovani putem Telegrama za jednokratne plaćene zadatke. Slučaj Rogova je neobičan jer je on ruski državljanin i, čini se, bio je u direktnom kontaktu s FSB-om dugi niz godina.

List Gardijan je dobio anonimizovanu kopiju optužnice protiv Rogova i njegove supruge od poljskog suda. U skladu s lokalnim zakonima, on je u dokumentima naveden samo kao Igor R, ali su ruski mediji u egzilu i drugi izvori identifikovali optuženog kao Rogova.

Dokumenti ukazuju na dugu istoriju saradnje s FSB. Rogov je istražiteljima priznao da mu je bezbednosna služba prišla pre nekoliko godina, dok je još bio u Rusiji, i prisilila ga da se infiltrira u lokalni ogranak jednog opozicionog pokreta.

Rekao je da mu je dat "tajni" telefon i SIM kartice kako bi kontaktirao svog FSB nadređenog, a kada je „saradnja dostigla viši nivo“, imao je lične sastanke u neobeleženom stanu blizu sedišta lokalnog FSB.