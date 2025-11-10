Slušaj vest

Sirijski lider Ahmed al-Šara ušao je u Belu kuću na zadnja vrata!

Dok većina svetskih lidera, po protokolu Bele kuće, ulazi na sastanak sa predsednikom SAD na glavna vrata, američka administracija primila je Al-Šaru mimo uobičajnih protokola, objavila je na platformi X iranska novinska agencija IRNA.

Nešto ranije u toku dana, svetski mediji su objavili da je je Al Šara dva puta bio na meti atentatora.

Sirijski privremeni vođa i Donald Tramp sastaće se danas u Vašingtonu, a očekuje se da će bezbednosna pitanja biti jedna od glavnih tema razgovora.

Tramp će dočekati Al Šaru u prvoj poseti jednog predsednika Sirije Beloj kući, šest meseci nakon što su se njih dvojica prvi put sastali u Saudijskoj Arabiji.