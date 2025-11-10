Dok većina svetskih lidera, po protokolu Bele kuće, ulazi na sastanak sa predsednikom SAD na glavna vrata, Sirijac je ušao na zadnja
VRLO NEOBIČAN PROTOKOL VAŠINGTONA: Umesto na prednja, Bela kuća uvela Al Šaru na zadnja vrata! (VIDEO)
Sirijski lider Ahmed al-Šara ušao je u Belu kuću na zadnja vrata!
Dok većina svetskih lidera, po protokolu Bele kuće, ulazi na sastanak sa predsednikom SAD na glavna vrata, američka administracija primila je Al-Šaru mimo uobičajnih protokola, objavila je na platformi X iranska novinska agencija IRNA.
Nešto ranije u toku dana, svetski mediji su objavili da je je Al Šara dva puta bio na meti atentatora.
Sirijski privremeni vođa i Donald Tramp sastaće se danas u Vašingtonu, a očekuje se da će bezbednosna pitanja biti jedna od glavnih tema razgovora.
Tramp će dočekati Al Šaru u prvoj poseti jednog predsednika Sirije Beloj kući, šest meseci nakon što su se njih dvojica prvi put sastali u Saudijskoj Arabiji.
(Kurir.rs/P.V.)
