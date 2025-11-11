Grčka policija piše kazne i oduzima vozačku dozvolu za vožnju u alkoholisanom stanju

Grčki policajac spasio je danas trudnicu koja je bila zarobljena u automobilu, nakon čega ju je odveo u bolnicu, gde se porodila.

Prava drama odigrala se jutros na auto-putu, kada su poplave i otpad doveli do zastoja saobraćaja, zarobivši pet vozila, uključujući i jedno u kojem se nalazila žena pred porođajem.

Kada je saobraćajna policija stigla na lice mesta, jedan policajac je stavio buduću majku u svoj patrolni automobil i vozio je preko poplavljenih delova auto-puta do bolnice u Tripoliju, udaljene više od 40 kilometara.

Policajac je kasnije posetio ženu u bolnici, nakon rođenja njenog deteta, dečaka. Kako se navodi, majka i beba su u dobrom zdravstvenom stanju.