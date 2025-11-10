Slušaj vest

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi pušten je iz zatvora nakon što je sudija presudio da ostatak kazne može da odsluži kod kuće. Sarkozija je automobilom iz zatvora "La Santé" u Parizu prevezla njegova supruga, pevačica Karla Bruni-Sarkozi, a u svoj dom na zapadu grada stigao je bez davanja javnih komentara.

Ranije je na pariskom žalbenom sudu putem video veze rekao da su mu tri nedelje u zatvoru bile "Iscrpljujuće" i "noćna mora".

Sarkozi je otišao u zatvor 21. oktobra, nakon što ga je pariški sud osudio na pet godina zatvora zbog zločinačkog udruživanja u vezi sa planom za pribavljanje sredstava za predsedničku kampanju 2007. godine od režima pokojnog libijskog diktatora Muamera Gadafija.

Nikola Sarkozi i Moamar Gadafi Foto: MAYA VIDON/EPA

Negira bilo kakvu krivicu

Negira bilo kakvu krivicu i uložio je žalbu na presudu, a novo suđenje po žalbi zakazano je za naredno proleće. Sudije su prošlog meseca presudile da, zbog "izuzetne težine" presude, mora da ide u zatvor dok traje žalbeni postupak.

Pariski žalbeni sud u ponedeljak je odobrio Sarkozijev zahtev za puštanje na slobodu kako bi kaznu služio kod kuće uz strogi sudski nadzor. Prema uslovima puštanja, Sarkoziju će biti zabranjeno da razgovara sa bilo kojim zvaničnikom Ministarstva pravde, uključujući i ministra pravde Žeralda Darmanena.

Darmanen, koji je nekada Sarkozija smatrao svojim mentorom pre nego što se 2017. godine ponovo pridružio centrističkoj stranci Emanuela Makrona, posetio je bivšeg predsednika u zatvoru prošlog meseca. Neke francuske sudije kritikovali su taj potez kao podrivanje nezavisnosti sudstva.

1/6 Vidi galeriju Nikola Sarkozi nakon puštanja iz zatvora Foto: CYRIL PECQUENARD / Sipa Press / Profimedia, Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Blondet Eliot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nikada nisam mogao da zamislim da ću sa 70 godina biti u zatvoru"

Sarkoziju će takođe biti zabranjeno da razgovara sa drugima koji su uključeni u slučaj, kao i da napušta Francusku.

Na saslušanju u ponedeljak ujutro, Sarkozi, odeven u tamnoplavo odelo, pojavio se pred kamerama iz zatvora, sedeći za stolom sa svojim advokatima pored sebe.

- Želim da odam priznanje svim zatvorskim službenicima, koji su izuzetno humani i koji su ovu noćnu moru učinili podnošljivom – jer to jeste noćna mora - rekao je sudu i dodao:

- Nikada nisam imao ideju niti nameru da tražim od gospodina Gadafija bilo kakvo finansiranje... Nikada neću priznati nešto što nisam učinio... Nikada nisam mogao da zamislim da ću sa 70 godina biti u zatvoru. To je iskušenje koje mi je nametnuto. Priznajem da je teško, veoma teško. Ostavlja trag na svakom zatvoreniku, jer je iscrpljujuće.

