Ukrajinska vojska objavila je video snimak na kojem se vidi kako njihv helikopter Mi-8 obara ruski dron iranske prozivodnje "šahed".

Prema podacima Censor.net, dok su bili u borbenoj misiji, piloti ukrajinskog helikoptera primetili su kamikaza dron "šahed" u vazduhu i odmah ga oborili, kao što se može videti na snimku.