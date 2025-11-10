Slušaj vest

Ukrajinska vojska objavila je video snimak na kojem se vidi kako njihv helikopter Mi-8 obara ruski dron iranske prozivodnje "šahed".

Prema podacima Censor.net, dok su bili u borbenoj misiji, piloti ukrajinskog helikoptera primetili su kamikaza dron "šahed" u vazduhu i odmah ga oborili, kao što se može videti na snimku.

Dron "šahed-136" je često korišćen u rusko-ukrajinskom ratu, posebno iz razloga što koristi jeftin, konvencionalni motor sa unutrašnjim sagorevanjem (kao što je Mado MD550, kopija nemačkog Limbaha L550E), što mu daje karakterističan glasan zvuk.

(Kurir.rs/Censor/P.V.)

