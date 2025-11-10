ARGENTINCI POGINULI BOREĆI SE NA STRANI UKRAJINE: Na frontu su bili samo dva meseca (FOTO)
Troje argentinskih državljana koji su se borili u oružanim snagama Ukrajine poginuli su u ruskom napadu dronom u blizini severoistočnog grada Sumija.
Žrtve su identifikovane kao Hoze Adrijan Gajardo (53) iz Kordobe, Mariano Franko (47) i Ariel Ahor (25), obojica iz provincije Buenos Ajres.
Prema ukrajinskim zvaničnicima na koje se poziva Infobae, muškarci su se pridružili ukrajinskoj vojsci pre dva meseca i upali u zasedu tokom operacije duž ruske granice.
Poginuli su kada je mina eksplodirala dok se njihova jedinica pokušavala povući.
Vlasti su potvrdile da nijedan od njih trojice nije služio u argentinskoj vojsci.
Navodno su se priključili kao borci po ugovoru.
Jedan od njih, Franko, radio je na železnici i delio fotografije sa fronta na društvenim mrežama, često izražavajući proukrajinske stavove.
Gajardo je imao iskustvo u poljoprivredi i metalskoj industriji, dok je Ahor radio u proizvodnji nameštaja pre nego što je otputovao u Ukrajinu.
Incident se dogodio nakon smrti još jednog Argentinca, Emanuela Viltea, koji je, prema navodima Infobae, poginuo u julu u Pokrovsku u napadu ruskog drona „Šahed“.
Predsednik Argentine Havijer Milei više puta je izražavao podršku Ukrajini i osudio rusku invaziju održavajući stav koji Buenos Ajres opisuje kao čvrstu posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, dodaje Infobae.
