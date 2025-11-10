Slušaj vest

Analitičari ukrajinskog vojnog projekta Deepstate primetili su značajan porast sive zone duž deonice Solodke–Novomikolajevka–Rivnopilja–Nove–Novouspenivske u Zaporoškoj oblasti.

"Neprijatelj je povećao svoje prisustvo u području ovih naselja, gde se stalno prati kroz 'sivu zonu'. Konkretno, neprijatelj je uspeo da potpuno okupira naselje Uspenjivka, proveravaju se informacije o okupaciji naselja Solodke i Privilne. Trenutno neprijatelj aktivno vrši pritisak na Nove i Novouspenivsko i već počinje da apsorbuje Rivnopilje", navodi se u saopštenju DeepState.

Primećeno je da se oseća brojčana nadmoć ruskih snaga i da je značajan deo teritorije Ukrajine doveden pod znak pitanja, što bi moglo ugroziti Guljajpole.

Prema DeepState, "okupacija Rivnopilja otvara operativni prostor sa severa do samog grada i otežava održavanje položaja u Zelenom Gaju i Visokom (Červonom)".