Slušaj vest

Analitičari ukrajinskog vojnog projekta Deepstate primetili su značajan porast sive zone duž deonice Solodke–Novomikolajevka–Rivnopilja–Nove–Novouspenivske u Zaporoškoj oblasti.

"Neprijatelj je povećao svoje prisustvo u području ovih naselja, gde se stalno prati kroz 'sivu zonu'. Konkretno, neprijatelj je uspeo da potpuno okupira naselje Uspenjivka, proveravaju se informacije o okupaciji naselja Solodke i Privilne. Trenutno neprijatelj aktivno vrši pritisak na Nove i Novouspenivsko i već počinje da apsorbuje Rivnopilje", navodi se u saopštenju DeepState.

Primećeno je da se oseća brojčana nadmoć ruskih snaga i da je značajan deo teritorije Ukrajine doveden pod znak pitanja, što bi moglo ugroziti Guljajpole.

Prema DeepState, "okupacija Rivnopilja otvara operativni prostor sa severa do samog grada i otežava održavanje položaja u Zelenom Gaju i Visokom (Červonom)".

"Sve ovo vreme, Guljajpole je bio neosvojiv grad za neprijatelja, koji je u jednom trenutku ulagao mnogo napora da pokuša da uđe u grad, posebno iz pravca Marfopilja. Sada se otvara novi put, koji može da zakomplikuje odbranu važnog naselja u ovom kraju", dodali su u izveštaju.

(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)

Ne propustitePlanetaARGENTINCI POGINULI BOREĆI SE NA STRANI UKRAJINE: Na frontu su bili samo dva meseca (FOTO)
ukrajinska vojska.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE KAKO UKRAJINSKI HELIKOPTER RUŠI RUSKI DRON Direktan pogodak u metu, "Šahed-136" je na zemlji u plamenu (VIDEO)
dron
PlanetaSPREMATE SE NA PUT U RUSIJU? Znajte da će vam SIM kartica biti blokirana iz bezbednosnih razloga!
mobilni telefon (1).jpg
PlanetaNEMAČKA ISTRAGA O MINIRANJU SEVERNOG TOKA VODI KA ZALUŽNOM Evo kako su Nemci povezali tragove: iznajmljeni brodovi-telefoni-tablice
12.jpg