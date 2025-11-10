POGORŠAVA SE SITUACIJA PO UKRAJINCE U ZAPOROŠKOJ OBLASTI: Ruske snage povećale prisustvo, otvara im se operativni prostor sa severa, do samog grada
Analitičari ukrajinskog vojnog projekta Deepstate primetili su značajan porast sive zone duž deonice Solodke–Novomikolajevka–Rivnopilja–Nove–Novouspenivske u Zaporoškoj oblasti.
"Neprijatelj je povećao svoje prisustvo u području ovih naselja, gde se stalno prati kroz 'sivu zonu'. Konkretno, neprijatelj je uspeo da potpuno okupira naselje Uspenjivka, proveravaju se informacije o okupaciji naselja Solodke i Privilne. Trenutno neprijatelj aktivno vrši pritisak na Nove i Novouspenivsko i već počinje da apsorbuje Rivnopilje", navodi se u saopštenju DeepState.
Primećeno je da se oseća brojčana nadmoć ruskih snaga i da je značajan deo teritorije Ukrajine doveden pod znak pitanja, što bi moglo ugroziti Guljajpole.
Prema DeepState, "okupacija Rivnopilja otvara operativni prostor sa severa do samog grada i otežava održavanje položaja u Zelenom Gaju i Visokom (Červonom)".
"Sve ovo vreme, Guljajpole je bio neosvojiv grad za neprijatelja, koji je u jednom trenutku ulagao mnogo napora da pokuša da uđe u grad, posebno iz pravca Marfopilja. Sada se otvara novi put, koji može da zakomplikuje odbranu važnog naselja u ovom kraju", dodali su u izveštaju.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)