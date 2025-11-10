Slušaj vest

Hanibal Gadafi, sin pokojnog libijskog lidera Muamera Gadafija, pušten je iz zatvora u Libanu nakon što je platio kauciju od 900.000 dolara, čime je okončano njegovo gotovo desetogodišnje robijanje.

Hanibal je bio u pritvoru zbog sumnje da je sakrivao informacije o nestanku libanskog šiitskog sveštenika Muse al-Sadra 1978. godine u Libiji, kada je Hanibal imao samo dve godine.

Kaucija je prvobitno bila 11 miliona dolara, a sud je naknadno smanjio na 900.000 dolara nakon žalbe njegove odbrane.

Nakon što je Liban ukinuo putnu zabranu i smanjio kauciju, Hanibal je oslobođen.

Hanibal je planirao da napusti Liban trajno, pošto poseduje libijski pasoš.

Francuski advokat Loran Bajon kritikovao je libanski pravosudni sistem zbog "proizvoljnog zatvaranja" i rekao da oslobađanje ukazuje na obnavljanje nezavisnosti sudstva pod reformskom vladom Libana.