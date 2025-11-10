POSLE 10 GODINA ZATVORA PUŠTEN HANIBAL GADAFI: Platio 900.000 dolara, umesto 11 miliona!
Hanibal Gadafi, sin pokojnog libijskog lidera Muamera Gadafija, pušten je iz zatvora u Libanu nakon što je platio kauciju od 900.000 dolara, čime je okončano njegovo gotovo desetogodišnje robijanje.
Hanibal je bio u pritvoru zbog sumnje da je sakrivao informacije o nestanku libanskog šiitskog sveštenika Muse al-Sadra 1978. godine u Libiji, kada je Hanibal imao samo dve godine.
Kaucija je prvobitno bila 11 miliona dolara, a sud je naknadno smanjio na 900.000 dolara nakon žalbe njegove odbrane.
Nakon što je Liban ukinuo putnu zabranu i smanjio kauciju, Hanibal je oslobođen.
Hanibal je planirao da napusti Liban trajno, pošto poseduje libijski pasoš.
Francuski advokat Loran Bajon kritikovao je libanski pravosudni sistem zbog "proizvoljnog zatvaranja" i rekao da oslobađanje ukazuje na obnavljanje nezavisnosti sudstva pod reformskom vladom Libana.
Nestanak Muse al-Sadra i njegove pratnje tokom službene posete Libiji pripisuje se Muameru Gadafiju, što je od tada napetost u odnosima Libana i Libije.
(Kurir.rs/AsharqAlAswat/P.V.)