Ruski milioner i njegova supruga su kidnapovani i raskomadani nakon što su namamljeni da se sastanu sa „investitorima“ u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Roman Novak (38) i njegova supruga Ana poslednji put su viđeni živi pre mesec dana kada su se vozili da se sastanu sa onima za koje su mislili da su investitori u planinskom odmaralištu Hata.

Hvalili se luksuznim životom

Par iz Dubaija - koji se na društvenim mrežama hvalio bogatim životom u brzim automobilima i privatnim avionima - bio je „iznuđen“ za kriptovalutu, navodi se u izveštajima koji se pozivaju na organe reda.

Neposredno pre nestanka, Novak je nabavio veoma vredan kolekcionarski elitni britanski automobil AC Cobra. Veruje se da je par do Hate odvezao njihov lični vozač koji ih je odvezao do parkinga pored jezera pre nego što su prešli u drugo vozilo za ostatak putovanja.

Roman i Ana Foto: Drustvene Mreže

Upravo u to vreme, Novak je poslao poruku kontaktima u svom telefonu da je „zaglavljen u planinama na granici sa Omanom“ i da mu očajnički treba 152.000 funti.

„Nakon toga, kontakt sa mladim parom je izgubljen“, rekla je Svetlana Petrenko iz Ruskog istražnog komiteta.

Njihovi telefoni su potom praćeni dva dana u Hati, a zatim u Omanu i Kejptaunu gde su signali nestali početkom oktobra. Sada se veruje da su ubice organizovale da se telefoni žrtava uključe kako bi zbunile istražitelje.

Rusi osumnjičeni

Uzbunu su podigli rođaci para u Rusiji pre nego što su ostaci Novaka i njegove supruge pronađeni zakopani u pustinji u UAE.

Za ubistvo i rasparčavanje ruskog para sada se tvrdi da stoje dva ruska borca u Putinovom ratu u Ukrajini i bivši detektiv iz jedinice za ubistva.

Tri osumnjičena privedena su u Sankt Peterburgu, Stavropoljskom i Krasnodarskom kraju Rusije nakon povratka iz Dubaija.

Imenovani su kao ruski državljani Konstantin Šaht (53), bivši istražitelj ubistava koji je postao švercer droge, zajedno sa Jurijem Šaripovim (46) i Vladimirom Dalekinom (45), koji su se obojica borili za Rusiju u ratu pre nego što su otpušteni.

Navodno su bili „investitori“, koji su nakon otmice para zahtevali lozinku za Novakov kripto novčanik.

„Novak se nije opirao - ali nije bilo kriptovalute. Novčanik je bio prazan“, objavila je Fontanka.

Nih dvojica nisu uspeli da prikupe otkup nigde drugde.

Nađeni tragovi krvi

- Roman i Ana su ubijeni, a zatim raskomadani. Emiratska policija je pronašla tragove krvi Ane Novak u vili, krv u iznajmljenom automobilu, zalihu noževa blizu mesta zločina i jednu od majica organizatora ostavljenih u žurbi - izvestila je Fontanka.

Trojica navodnih zaverenika zadržana su u pritvoru do 28. decembra. Veruje se da je još pet Rusa, svi mlađi od 25 godina, povezano sa ovim jezivim slučajem.

Novak se hvalio bogatim kontaktima, uključujući milijardera i vlasnika imperije društvenih medija Telegram, Pavela Durova. Bio je pod istragom u vreme kada je nestao zbog navodne krađe više od 38 miliona funti od kripto investitora pod izgovorom razvoja poslovanja.

- Imao je talenat da se predstavi kao neko ko posluje na istom nivou kao Pavle Durov i arapski šeici. U stvarnosti, Novak je bio samo talentovani manipulator koji je uspeo da ubedi ljude da predaju stotine miliona dolara - naveo je list Komsomolskaja pravda.

Novak je ranije odslužio zatvorsku kaznu zbog pronevere, prema ruskim izveštajima.