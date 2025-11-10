Slušaj vest

Selman Mujović, poreklom iz Crne Gore, i Zohran Mamdani, novi gradonačelnik Njujorka, poznaju se još iz detinjstva - njihovo prijateljstvo traje više od dve decenije - zajedno su rasli, pohađali istu školu (Bronks sajens), slavili rođendane i prolazili kroz brojne životne faze.

Uvek su bili podrška jedan drugom, i u trenucima uspeha i u izazovima.

Danas, kada Mamdani preuzima funkcionu gradonačelnika "Velike jabuke", Selman sa ponosom gleda na dugogodišnjeg prijatelja, s kojim deli vrednosti posvećenosti, solidarnosti i zajedničke borbe za pravednije društvo.

Kada je u završnici izborne kampanje za gradonačelnika Njujorka Zohran Mamdani otkrio da ga je odabrao "Selman iz Crne Gore" — čovek koji mu je rekao da će se njegov deda, nakon nekoliko decenija života u Americi, po prvi put registrovati i glasati upravo zbog njega — mnogi su se zapitali: ko je taj Selman?

Video-snimak tog dela Mamdanijevog govora izazvao je veliku pažnju među crnogorskom iseljeničkom zajednicom u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u samoj Crnoj Gori i regionu.

Ubrzo su se pojavile brojne pretpostavke, mediji su nagađali i povezivali različite Selmane s Mamdanijevim izjavom, dok je ekipa Portala Revije Fokus još posetila njegovu porodicu u Njujorku, u želji da sazna više o čoveku koji je hrabrio svog prijatelja — Zohrana Mamdanija.

Foto: Yuki Iwamura/AP

„Selman iz Crne Gore“ je naučnik i inovator koji već godinama živi i radi u Njujorku. Njegov otac je poreklom iz Plava, a majka iz Gusinja.

Doktorirao je na Univerzitetu Mičigen, a njegov naučni rad bavi se razvojem plazma tehnologija za pročišćavanje vode, koje koriste električnu energiju i hemijske procese za uništavanje zagađivača.