BELA KUĆA POSLE SASTANKA TRAMPA I AL ŠARE: To što smo ublažili sankcije Siriji, ne odnosi se ništa na Rusiju i Iran!
Sjedinjene Američke Države su delimično suspendovale sankcije protiv Sirije u skladu sa Cezarovim zakonom, ali ograničenja u saradnji Vašingtona sa Rusijom i Iranom ostaju na snazi, saopštila je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD.
"Suspenzija se odnosi na režim sankcija prema Cezarovom zakonu, isključujući određene transakcije sa vladama Rusije i Irana, ili prenos ili isporuku robe, tehnologije, softvera, sredstava, finansiranja ili usluga ruskog ili iranskog porekla“, navodi se u saopštenju za javnost OFAC.
U dokumentu se navodi da će suspenzija "Cezarovog zakona" biti na snazi 180 dana, a odgovarajuću naredbu danas je izdao državni sekretar SAD Marko Rubio.
Cezarov zakon je američki zakon koji je donesen kako bi nametnuo sankcije sirijskoj vladi i njenim saveznicima zbog kršenja ljudskih prava i ratnih zločina u Siriji.
SAD su takođe zadržale sankcije protiv bivšeg sirijskog predsednika Bašara el Asada i brojnih pojedinaca iz njegovog okruženja.
Američke vlasti su takođe odobrile slobodan transfer većine osnovnih civilnih dobara, tehnologije i kompjuterskog softvera u Siriju. Međutim, mnoge stavke na listi robe i usluga kontrolisanog izvoza i dalje zahtevaju odobrenje vlade SAD.
Vašington je ovu odluku saošptio nakon susreta predsednika SAD Donalda Trampa i sirijskog lidera Ahmeda al-Šare, koji je danas ušao na zadnja vrata Bela kuće, da bi razgovarao sa Trampom.
SAD su 2020. godine uvele nove sankcije protiv Sirije prema "Cezarovom zakonu" ili "Zakonu o civilnoj zaštiti Sirije" dok je Asad bio na vlasti.
U maju ove godine, predsednik SAD Donald Tramp je objavio ukidanje američkih sankcija protiv Sirije, a u junu je potpisao odgovarajuću izvršnu naredbu i naložio agencijama da razrade detalje odluke.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)