Sjedinjene Američke Države su delimično suspendovale sankcije protiv Sirije u skladu sa Cezarovim zakonom, ali ograničenja u saradnji Vašingtona sa Rusijom i Iranom ostaju na snazi, saopštila je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD.

"Suspenzija se odnosi na režim sankcija prema Cezarovom zakonu, isključujući određene transakcije sa vladama Rusije i Irana, ili prenos ili isporuku robe, tehnologije, softvera, sredstava, finansiranja ili usluga ruskog ili iranskog porekla“, navodi se u saopštenju za javnost OFAC.

U dokumentu se navodi da će suspenzija "Cezarovog zakona" biti na snazi 180 dana, a odgovarajuću naredbu danas je izdao državni sekretar SAD Marko Rubio.

Cezarov zakon je američki zakon koji je donesen kako bi nametnuo sankcije sirijskoj vladi i njenim saveznicima zbog kršenja ljudskih prava i ratnih zločina u Siriji.

Foto: Handout / AFP / Profimedia

SAD su takođe zadržale sankcije protiv bivšeg sirijskog predsednika Bašara el Asada i brojnih pojedinaca iz njegovog okruženja.

Američke vlasti su takođe odobrile slobodan transfer većine osnovnih civilnih dobara, tehnologije i kompjuterskog softvera u Siriju. Međutim, mnoge stavke na listi robe i usluga kontrolisanog izvoza i dalje zahtevaju odobrenje vlade SAD.

Vašington je ovu odluku saošptio nakon susreta predsednika SAD Donalda Trampa i sirijskog lidera Ahmeda al-Šare, koji je danas ušao na zadnja vrata Bela kuće, da bi razgovarao sa Trampom.

SAD su 2020. godine uvele nove sankcije protiv Sirije prema "Cezarovom zakonu" ili "Zakonu o civilnoj zaštiti Sirije" dok je Asad bio na vlasti.