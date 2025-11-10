Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras, posle dvočasovnog razgovora sa sirijskim liderom Amhedom al-Šarom, da ga ceni jer je "veoma jak lider".

"Učinićemo sve da napravimo Siriju uspešnom. Al Šara je jak lider, dolazi sa teškog područja, on je jak tip, dobro se slažem s njim", rekao je Tramp.

On je dodao da svet sada očekuje "neke objave iz Damaska", nakon razgovora dvojice lidera u Beloj kući.

"Želimo da vidimo da Sirija postane uspešna, a mi (u Vašingtonu) mislimo da ovaj lider to može. Dobro se slaže sa Turskom, sa Erdoganom... Radimo sa Izraelom da se bude u dobrim odnosima sa Sirijom", rekao je Tramp.

Sirija i SAD su se dogovorile da integrišu kurdske SIrijske demokratske snage u sirijsku armiju, navelo je sirijsko ministarstvo spoljnih poslova.

Takođe, iz Damaska su potvrdili da su SAD izrazile podršku da se postigne bezbednosni sporazum između Sirije i Izraela.