TRAMP DVA SATA RAZGOVARAO SA AL-ŠAROM: On je veoma snažan lider, jak je tip, dobro se slažem s njim! (VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je večeras, posle dvočasovnog razgovora sa sirijskim liderom Amhedom al-Šarom, da ga ceni jer je "veoma jak lider".
"Učinićemo sve da napravimo Siriju uspešnom. Al Šara je jak lider, dolazi sa teškog područja, on je jak tip, dobro se slažem s njim", rekao je Tramp.
On je dodao da svet sada očekuje "neke objave iz Damaska", nakon razgovora dvojice lidera u Beloj kući.
"Želimo da vidimo da Sirija postane uspešna, a mi (u Vašingtonu) mislimo da ovaj lider to može. Dobro se slaže sa Turskom, sa Erdoganom... Radimo sa Izraelom da se bude u dobrim odnosima sa Sirijom", rekao je Tramp.
Sirija i SAD su se dogovorile da integrišu kurdske SIrijske demokratske snage u sirijsku armiju, navelo je sirijsko ministarstvo spoljnih poslova.
Takođe, iz Damaska su potvrdili da su SAD izrazile podršku da se postigne bezbednosni sporazum između Sirije i Izraela.
Al-Šara se još nije oglasio, ali je danas prilikom dolaska na sastanak sa Trampom, pomalo neobično, ušao na zadnja vrata Bele kuće.
(Kurir.rs/AlJazeera/P.V.)