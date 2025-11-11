Slušaj vest

Kontrolišu trgovinu drogom, ali nezakonitu seču Amazonske prašume - tokom velike konferencije o klimi u Brazilu oči su opet uprte u zloglasnu mafijašku Crvenu komandu.

Dojče vele (DW) navodi da je neposredno uoči početka svetske klimatske konferencije COP30 u brazilskom gradu Belemu, koja je počela juče i traje do 21. novembra, postalo jasno da u borbu za zaštitu klime spada i borba protiv organizovanog kriminala.

Jer, u Amazoniji su posledice ekoloških zločina očigledne i pogubne.

Kriminalni sindikati kao što je Crvena komanda (Comando Vermelho) dominiraju ilegalnom trgovinom zlatom, tropskim drvetom i drogom.

„U ilegalnom rudarstvu Crvena komanda je najvažnija organizacija. Tome treba pridodati i nezakonite seče i transport droge“, objašnjava u jednom intervjuu Rodrigo Giringeli, profesor na Papinom katoličkom univerzitetu Rio Grande do Sula i član Brazilskog foruma za javnu bezbednost.

Studija brazilskih obaveštajnih službi i Foruma za javnu bezbednost, objavljena u oktobru, zaključuje da su trgovina drogom, ilegalna eksploatacija zlata i trgovina ljudima najveće pretnje stanovništvu i životnoj sredini u regionu.

„Profitabilni poslovi kartela podstaknuti su kombinacijom više faktora“, navodi se u izveštaju.

„Tu spadaju rast cene zlata, slabo prisustvo države u amazonskom regionu te propusne granice sa susednim državama – Kolumbijom, Peruom, Venecuelom, Bolivijom, Ekvadorom, Surinamom i Gvajanom.“

Organizovani kriminal se širi

Još u decembru 2024. Forum za javnu bezbednost je u studiji „Nasilje u Amazoniji“ upozorio na rastuću moć kartela.

„Situacija je zabrinjavajuća“, stoji u izveštaju. „Borba za kontrolu teritorija dovela je do ubistava i drugih kriminalnih aktivnosti te prouzrokovala nepopravljivu štetu.“

Zaključak studije glasi: „Kontrola nad legalnim i ilegalnim ekonomskim aktivnostima na amazonskom području više nije samo pitanje javne bezbednosti, već i prepreka održivom razvoju.“

Prema podacima Foruma, širenje kriminalnih bandi iz jugoistočnog Brazila i njihovo savezništvo s lokalnim grupama napreduje „zapanjujućom brzinom“.

U Amazoniji su kriminalne frakcije prisutne u najmanje 260 opština, a polovina njih je pod dominacijom Crvene komande.

Pretnje energetskim kompanijama

Čak i amazonska metropola Belem velikim je delom pod kontrolom frakcije Komande.

Šta to znači, pokazuje istraživanje portala Intersept.

Neposredno pre početka klimatske konferencije, Crvena komanda je naredila da se svi radovi na proširenju trafostanice koja snabdeva grad električnom energijom obustavljaju posle 15 sati svakog dana.

Prema navodima Intersepta, brazilski ministar rudarstva i energetike Aleksandre Silveira odmah je zatražio pojačane bezbednosne mere.

To, međutim, nije prvi takav slučaj.

Prema medijskim izveštajima, lokalna energetska kompanija prima pretnje i zastrašivanja još od maja.

Reket i „zakon ćutanja“

Za neka naselja u Belemu to znači da se stanovnici moraju pridržavati pravila koja određuju „šefovi“, izjavio je jedan meštanin za brazilski dnevnik Folja de Sao Paolo.

Mnogi vlasnici radnji plaćaju reket, stanovnici moraju poštovati naredbe koje se šire putem Votsapa i pridržavati se „zakona ćutanja“.

Nakon masakra u jednoj faveli u Rio de Žaneiru 29. oktobra mnogi stanovnici Belema su se plašili odmazde.

U policijskoj raciji protiv mafijaškog sindikata Crvene komande ubijeno je više od 120 osoba, od kojih su mnoge imale veze s tom kriminalnom organizacijom.

Takva vojna operacija sprovodila se i tokom drugih velikih događaja poput samita G20 u novembru 2024. i samita BRIKS u julu iste godine.

Obe su održane u Rio de Žaneiru.

Komanda se pomerila na sever Brazila

Brzo širenje Crvene komande iz Rija prema severu zemlje takođe ima veze sa velikim međunarodnim događajima.

Naime, da bi se smanjio kriminal tokom Svetskog prvenstva u fudbalu i Olimpijskih igara 2014. i 2016. godine, u Riju je uveden novi bezbednosni koncept – tzv. „policija mira“.

Stalno prisustvo policije u favelama dovelo je do povlačenja kriminalnih bandi, ponovnog funkcionisanja škola i vrtića, kao i smanjenja terora nad stanovništvom.

Međutim, prema proceni brazilske obaveštajne službe, upravo je taj uspeh doveo do toga da se narko-bande presele u druge delove zemlje.

„Kada su vođe bile primorane da napuste Rio, tražile su nova mesta na kojima bi mogle da deluju i organizuju se. Taj proces je počeo 2013. godine, a vrhunac je dostigao 2024“, izjavio je koordinator službe, Pedro de Souza Meškita.

Zatvorenici osnovali grupu u zatvoru

Nastanak Crvene komande datira iz vremena brazilske vojne diktature (1964–1989).

Sve je počelo udruživanjem političkih zatvorenika i običnih kriminalaca u ozloglašenom zatvoru Kandido Mendeš na ostrvu blizu Rio de Žaneira.

Cilj je bio sprečiti zločine među zatvorenicima i izboriti se za bolje zatvorske uslove.

Danas je Crvena komanda izrasla ne samo u najmoćniji kriminalni sindikat u Brazilu, već i u celoj Latinskoj Americi.

Nakon masakra u Riju u oktobru, politički pritisak na ovaj sindikat je porastao: 4. novembra brazilski Kongres osnovao je parlamentarnu istražnu komisiju koja treba da otkrije mrežu organizovanog kriminala i njegov prodor u političke i društvene institucije.

Prema mišljenju pravnika Aijale Kouta sa Univerziteta savezne države Para, Komanda već ima sve karakteristike međunarodnog narko-kartela: