Slušaj vest

Kineski međunarodni sajam uvoza (CIIE) uspešno je okončan juče. Prema statističkim podacima, ukupna vrednost poslova sklopljenih na ovogodišnjem Sajmu dosegla je 83,49 milijardi dolara. Vrednost preliminarno ugovorenih transakcija zabeležila je rast od 4,4 procenta u odnosu na prošlu godinu, a učestvovalo je i preko 600 novih izlagača. Na samom Sajmu predstavljeno je 461 novo proizvoda, tehnologija i usluga. Prvi put su uspostavljene i specijalne zone za najmanje razvijene zemlje, kao i „zone za usluge prekogranične e-trggovine“, što je u potpunosti odgovorilo kineskim potrebama i očekivanjima sveta.

Nezavisna otvorenost podrazumeva da Kina, ne ostajući ograničena isključivo na međunarodne ugovore i obaveze, polazi od sopstvenog razvoja i proaktivno se otvara svetu u širokom spektru i na različitim nivoima. Ovaj pristup je postepen i praktičan, a zasniva se na zdravoj i pozitivnoj interakciji. Takva otvorenost, ukorenjena u kineskoj stvarnosti i usmerena na duboku saradnju sa svetom, nadilazi tradicionalni međunarodni princip "ti se otvaraš, ja se otvaram". Ona svedoči o samopouzdanju i odgovornosti, odražavajući duh "pomažem drugima dok razvijam sebe".

Kina neprekidno širi nivo svoje otvorenosti ka svetu i aktivno promoviše samostalno otvaranje. Ovo ne samo da sledi zakonitosti tržišta, već i odgovara težnji naroda za razvojem i srećnim životom, pružajući dragocenu stabilnost i sigurnost svetu koji se nalazi na raskršću u pogledu otvorenosti.

Kina poseduje samopouzdanje i snagu da aktivno proširuje svoju nezavisnu otvorenost. Stabilna ekonomska osnova i snažna otpornost omogućavaju joj da samostalno unapređuje otvorenost, bez obzira na složene spoljne okolnosti. Ogromno tržište, dinamične tehnološke inovacije i stalno poboljšavano poslovno okruženje omogućavaju Kini da ne teži isključivo reciprocitetu. Umesto toga, kroz jednostrano otvaranje, aktivno pruža olakšice i deli razvojne mogućnosti sa svetom.

Kineska "vrata" otvorenosti sve su šira, a pre svega donose ogromno tržište. Otvorenost takođe podstiče koncentraciju vrhunskih resursa i ubrzava tehnološke inovacije. Veliko kinesko tržište postaje probno polje, prostor za primenu i izvor profita za globalne inovacije.

Što je još važnije, Kina svojom otvorenošću podstiče i globalnu otvorenost. Od aktivnog usklađivanja sa visokim međunarodnim standardima trgovinskih i ekonomskih pravila, preko smanjenja negativne liste za pristup stranim investicijama, do promovisanja reformi globalnog ekonomskog i finansijskog upravljanja – Kina kroz strategije „uvoz“ i „izvoz“ podstiče globalnu trgovinu i ekonomski rast, pomažući zemljama u razvoju da unaprede nivo industrijalizacije. Istovremeno, Kina podstiče svojih 130 članica Svetske trgovinske organizacije da se pridruže „Sporazumu o olakšavanju ulaganja za promovisanje razvoja“, čime se obezbeđuje da se koristi globalizacije pravednije raspodele.