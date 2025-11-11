Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp poslao je pismo BBC-ju u kojem preti pravnim postupkom zbog montiranja njegovog govora u Vašingtonu u januaru 2021.

BBC je potvrdio da je primio pismo i da će odgovoriti u dogledno vreme.

U pismu se BBC-ju daje rok do petka, 14. novembra u 11 uveče po centralnoevropskom vremenu, da „potpuno i pravedno povuče“ dokumentarac „Panorama“ - ili će se suočiti sa tužbom od milijardu dolara (više od 865 miliona evra).

„Ako BBC ne ispuni gore navedeno, predsednik Tramp neće imati drugu opciju nego da sprovede njegova zakonska prava (...), podrazumevajući i pokretanje sudskog postupka za odštetu od najmanje 1.000.000.000 dolara (jedne milijarde dolara)", piše.

Trampovi advokati su u pismu postavili tri zahteva BBC-ju.

Traži se „potpuno i pravedno povlačenje“ dokumentarca i „svih ostalih lažnih, klevetničkih, omalovažavajućih, obmanjujućih i zapaljivih izjava o predsedniku Trampu na jednako očigledan način kao što su prvobitno objavljene" i „momentalno izvinjenje" po istim osnovama.

Takođe, u pismu se zahteva da se „na odgovarajući način predsedniku Trampu nadoknadi naneta šteta".

Ostavke i izvinjenje

Informacija o Trampovom pismu došla je u trenutku kada se predsednik Upravnog odbora britanskog javnog servisa Samir Šah izvinio zbog, kako je rekao, „greške u proceni" koja je rezultirala obmanjujućom montažom govora američkog predsednika emitovanog u emisiji BBC Panorama.

Šah je rekao da nije siguran da li će Tramp tužiti BBC - što je kasnije potvrđeno - i da razmišlja o ličnom izvinjenju američkom predsedniku.

„Dobili smo poruku od predsednika Trampa preko njegovih ljudi i razmatramo kako da mu odgovorimo", rekao je Šah.

Tim Dejvi, generalni direktor BBC-ja i Debora Tarns, izvršna direktorka BBC Njuza podneli su ostavke zbog montaže Trampovog govora pre četiri godine.

BBC se našao u središtu pažnje pošto je dnevnik Dejli telegraf objavio detalje procurelog internog memoranduma BBC-ja u kojem se sugeriše da su za potrebe emisije Panorama dva dela Trampovog različitih govora spojena da bi izgledalo kao da eksplicitno podstiče nerede u Vašingtonu i napad na zgradu Kongresa u januaru 2021.

„Napravljeno je nekoliko grešaka i kao generalni direktor moram da preuzmem potpunu i konačnu odgovornost“, napisao je Dejvi u saopštenju o ostavci.

Procureli dopis objavio je Majkl Preskot, bivši nezavisni spoljni savetnik Odbora za uređivačke standarde BBC-ja.

On je napustio tu funkciju u junu.

Predsednik UO BBC-ja rekao je i da „jednostavno nije istina“ da organizacija nije učinila ništa da reši probleme, navodeći mere preduzete u arapskom servisu BBC-ja i Odeljenju za istraživačko novinarstvo.

Upravni odbor BBC-ja „uznemiren“ je ostavkom generalnog direktora Tima Dejvija, priznao je Šah.

„Nisam želeo da ostanem bez Tima Dejvija, niti je to želeo bilo koji član Upravnog odbora... bili smo uznemireni odlukom.“

„Moj posao je sada da obezbedim glatku tranziciju“, kaže Šah, dodajući da će mu Dejvi pomoći u tome.

Upitan da li je trebalo da podnese ostavku, Šah kaže da je njegov posao da predstavlja javnost i osigura nepristrasno novinarstvo.

Optužbe i zbog "antiizraelske pristrasnosti"

Branio je i BBC od optužbi o „antiizraelskoj" pristrasnosti.

U BBC-jevom DNK i njegovoj kulturi je nepristrasnost, rekao je predsednik Upravnog odbora korporacije.

To, međutim, ne znači da nema stvarnih problema, priznao je.

Rekao je i da je, u slučaju Trampovog govora, „bilo bolje da smo reagovali ranije.“