U ruskom napadu dronovima sinoć u Kramatorsku na istoku Ukrajine poginula je jedna osoba i izbili brojni požari, javile su gradske vlasti.

"Kramatorsk je bio na meti masovnog napada. Sedam dronova pogodilo je grad u razmaku od 30 minuta nešto posle 20.00 časova", napisale su gradske vlasti na mreži Telegram.

Prema prvim informacijama, jedna osoba je poginula i načinjena je šteta na jednoj školi i na stambenim zgradama.

Dva ukrajinska novinara sa televizije Fridom-TV poginuli su od udara ruskog drona 23. oktobra na benzinskoj stanici u Kramatorsku, dok su bili u kolima, prenela je njihova medijska kuća.

U severoistočnoj Harkovskoj oblasti Rusi su sinoć dronom pogodili nekoliko vozila, povređeno je troje ljudi, među kojima i jedan 16-gogodišnjak, prenelo je tužilaštvo te oblasti.

Bolje opremljene i brojnije ruske snage nastavljaju da napreduju na istoku Ukrajine i posebno u Donjeckoj oblasti gde se odvijaju glavne borbe.

Moskva je juče saopštila da je zauzela još tri sela u toj oblasti.

Paralelno s tim Rusija nedeljama nastavlja bombardovanje ukrajinske energetske infrastrukture i železničke mreže.

Kijev s druge strane redovno gađa naftna skladišta, rafinerije i druge instalacije u Rusiji.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je jutros da je 37 ukrajinskih dronova presretnuto tokom noći, ne pominjući nikakvu štetu.