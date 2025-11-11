Slušaj vest

Australijski naučnici otkrili su novu vrstu domaće pčele sa sićušnim rogovima, kojoj su dali prikladno "pakleno" ime Lucifer pčela.

BBC navodi da su vrstu Megachile Lucifer otkrili istraživači dok su posmatrali retku divlju biljku koja raste isključivo u Bremerskim planinama u regionu Goldfilds (Zlatna polja) Zapadne Australije, ha oko 470 kilometara istočno od Perta.

„Karakteristični mali rogovi“ prisutni su samo kod ženki, prema rečima vodećeg istraživača dr Kita Prendergasta sa Univerziteta Kertin.

Oni bi mogli da se koriste za odbranu, sakupljanje polena i nektara ili za sakupljanje materijala poput smole za izgradnju gnezda.

„Ženka je imala ove neverovatne male rogove na licu“, rekao je dr Prendergast. „Kada sam pisao opis nove vrste, gledao sam Netfliksovu seriju Lucifer u to vreme i ime je savršeno odgovaralo. Pored toga, veliki sam obožavalac lika, tako da nije bilo sumnje.“

Ime Lucifer, koje na latinskom znači „nosilac svetlosti“, takođe simbolizuje potrebu da se svetlo uperi ka većoj zaštiti i istraživanju australijskih pčela, rekla je ona, i bolje razumevanje načina oprašivanja ugroženih biljaka.

U hrišćanskoj teologiji, Lucifer se često poistovećuje sa palim anđelom koji se pobunio protiv Boga i zbog svoje arogancije je izbačen iz raja. Iako latinsko ime Lucifer prvobitno znači „nosilac svetlosti“ i odnosilo se na jutarnju zvezdu (Veneru), kasnije je postalo simbol Satane u biblijskoj i teološkoj tradiciji.

Studija, objavljena u časopisu „Journal of Hymenoptera Research“, poziva vlasti da zvanično proglase područje gde su pronađene nove vrste pčela i retka divlja biljka zaštićenim područjem kako bi se sprečilo krčenje šuma i uništavanje staništa.

„Pošto su nova vrsta i ugrožena biljka pronađene na istom malom području, obe bi mogle biti ugrožene degradacijom staništa i pretnjama poput klimatskih promena“, upozorila je dr Prendergast.

Dodala je da mnoge rudarske kompanije čak ni ne uzimaju u obzir domaće pčele u svojim procenama uticaja na životnu sredinu.