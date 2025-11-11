Slušaj vest

Evropska komisija počela je da stvara dodatnu jedinicu za prikupljanje obaveštajnih podataka, objavio je danas Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na izvore.

"Evropska komisija je počela sa osnivanjem novog obaveštajnog tela, pod vođstvom predsednice Komisije Ursule fon der Lajen, kako bi pokušala da poboljša kvalitet korišćenja informacija koje prikupljaju nacionalne obaveštajne službe", navodi se u saopštenju.

Prema izvorima publikacije, jedinica planira da zaposli zaposlene iz "raznih obaveštajnih zajednica u zemljama EU i prikuplja obaveštajne podatke za zajedničke svrhe".

Međutim, kako piše Interfaks, pozivajući se na FT, visoki zvaničnici EU u diplomatskoj službi, koji nadgledaju postojeći Obaveštajni i situacioni centar EU, skeptični su prema ovoj inicijativi.

Oni veruju da će nova jedinica duplirati njegove funkcije i „ugroziti budućnost centra“.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

