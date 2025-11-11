Slušaj vest

Najmanje dve osobe poginule su nakon što je autobus pun turista udario u kamion u blizini letovališta u Egiptu.

Još 36 ljudi je povređeno u sudaru na putu Ras Garib–Hurgada, severno od Crvenog mora, nedaleko od Hurgade. Pretpostavlja se da je 24 putnika u autobusu bilo stranog porekla, ali vlasti za sada nisu objavile njihove nacionalnosti, uključujući i one poginulih.

Više ambulantnih vozila požurilo je jutros na mesto nesreće, a povređeni su prebačeni u bolnice u Hurgadi i okolini.

Vlasti su saopštile da su primile dojavu o sudaru autobusa turističke kompanije iz Crvenog mora, koji je putovao na sever iz Hurgade, i teškog kamiona u ranim jutarnjim časovima. Potvrđeno je da su vozač autobusa i još jedna osoba poginuli. Među teško povređenima ima stranih državljana, dodale su vlasti.

Hurgada se nalazi oko oko 450 kilometara južno od Kaira, glavnog grada Egipta. Put do tamo, koji delimično prolazi putem Ras Garib–Hurgada, traje oko pet sati. Za sada nije poznato kuda je autobus bio krenuo.

Od Hurgade do piramida u Gizi potrebno je oko tri sata vožnje, a turističke agencije često koriste autobuse za organizovane izlete.