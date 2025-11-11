Slušaj vest

Volstrit džurnal (WSJ) je objavio da su nemačka policija i tužioci, zajedno sa drugim informisanim izvorima, rekonstruisali "jasnu šemu" u kojem je elitna ukrajinska vojna jedinica izvršila napade "pod direktnim zapovedništvom (generala Valerija) Zalužnog".

List navodi da je istraga vrhunskog tima nemačkih detektiva došla do zaključka u vezi sa bombaškim napadom na gasovod Severni tok.

Navodi se da bi njihov zaključak bi mogao da potkopa jedinstvo u podršci Ukrajini jer svi tragovi ukazuju na Kijev.

Jedan od muškaraca osumnjičenih za napad je otkriven u Poljskoj, koja je odbila da ga izruči Nemačkoj radi suđenja.

Prema informacijama WSJ, Poljska ga smatra herojem zbog uništavanja vitalnog izvora prihoda za "ratnu mašineriju ruskog predsednika Vladimira Putina".

Eksplozija na gasovodu Severni tok Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, Printscreen Twitter

Poljski premijer Donald Tusk je proslavio uništenje Severnog toka, tvrdeći da problem nije bila eksplozija gasovoda već "sama njegova izgradnja".

Berlin traži ekstradiciju drugog osumnjičenog Ukrajinca koji sada živi u Italiji.

Očekuje se da će slučaj ekstradicije biti rešen u narednim nedeljama.

Volodimir Zelenski Emanuel Makron Kir Starmer Fridrih Merc Donald Tusk Kijev Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Nemačka policija je identifikovala osumnjičene praćenjem dokumenata kompanija za iznajmljivanje čamaca, telefona i registarskih tablica automobila, rekavši da je "cilj sabotera bio da prekinu ruske prihode od nafte i njene ekonomske veze sa Nemačkom".

Crno-bela fotografija snimljena kamerom radara za merenje brzine automobila pokazala je lice ukrajinskog ronioca, koga je policija identifikovala koristeći komercijalni softver za prepoznavanje lica.

nemačka vojska Foto: Shutterstock

Brzo su pronašli njegove profile na društvenim mrežama i profesionalne veb stranice, što ih je dovelo do drugih osumnjičenih u slučaju.

Policija je pratila ukrajinskog ronioca do Poljske.

Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kasnije je prebačen u Ukrajinu u crnom BMW sa diplomatskim tablicama, kojim je upravljao ukrajinski vojni ataše u Varšavi.

Prema rečima visokog ukrajinskog zvaničnika, koji je da izjavu za WSJ, vlasti u Kijevu su vratile ronioca u zemlju nakon što su dobili upozorenje od poljske vlade.

