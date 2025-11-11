IZVEŠTAJ KOJI TRESE EVROPU! "MOŽE DA POTKOPA JEDINSTVO U PODRŠCI UKRAJINI" Volstrit džurnal o otkriću nemačkih detektiva o Severnom toku: "Sve ukazuje na Kijev"
Volstrit džurnal (WSJ) je objavio da su nemačka policija i tužioci, zajedno sa drugim informisanim izvorima, rekonstruisali "jasnu šemu" u kojem je elitna ukrajinska vojna jedinica izvršila napade "pod direktnim zapovedništvom (generala Valerija) Zalužnog".
List navodi da je istraga vrhunskog tima nemačkih detektiva došla do zaključka u vezi sa bombaškim napadom na gasovod Severni tok.
Navodi se da bi njihov zaključak bi mogao da potkopa jedinstvo u podršci Ukrajini jer svi tragovi ukazuju na Kijev.
Jedan od muškaraca osumnjičenih za napad je otkriven u Poljskoj, koja je odbila da ga izruči Nemačkoj radi suđenja.
Prema informacijama WSJ, Poljska ga smatra herojem zbog uništavanja vitalnog izvora prihoda za "ratnu mašineriju ruskog predsednika Vladimira Putina".
Poljski premijer Donald Tusk je proslavio uništenje Severnog toka, tvrdeći da problem nije bila eksplozija gasovoda već "sama njegova izgradnja".
Berlin traži ekstradiciju drugog osumnjičenog Ukrajinca koji sada živi u Italiji.
Očekuje se da će slučaj ekstradicije biti rešen u narednim nedeljama.
Nemačka policija je identifikovala osumnjičene praćenjem dokumenata kompanija za iznajmljivanje čamaca, telefona i registarskih tablica automobila, rekavši da je "cilj sabotera bio da prekinu ruske prihode od nafte i njene ekonomske veze sa Nemačkom".
Crno-bela fotografija snimljena kamerom radara za merenje brzine automobila pokazala je lice ukrajinskog ronioca, koga je policija identifikovala koristeći komercijalni softver za prepoznavanje lica.
Brzo su pronašli njegove profile na društvenim mrežama i profesionalne veb stranice, što ih je dovelo do drugih osumnjičenih u slučaju.
Policija je pratila ukrajinskog ronioca do Poljske.
Kasnije je prebačen u Ukrajinu u crnom BMW sa diplomatskim tablicama, kojim je upravljao ukrajinski vojni ataše u Varšavi.
Prema rečima visokog ukrajinskog zvaničnika, koji je da izjavu za WSJ, vlasti u Kijevu su vratile ronioca u zemlju nakon što su dobili upozorenje od poljske vlade.
