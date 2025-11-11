Slušaj vest

Ćerka doktorke Antonije Ket (62), koja je pronađena mrtva 8. novembra u Segedinu, nakon što je krišom napustila bolnicu gde je imala ozbiljnu operaciju kičme, iznela je ozbiljne optužbe na račun medicinskog osoblja Klinike za neorohirurgiju Univerzitetske bolnice u tom gradu.

Doktorka Antonija, koja je bila poznati ORL specijalista i zamenik načelnika odeljenja bolnice u Sekšardu, operisala je kičmu 3. novembra u bolnici u Segedinu. Iz nepoznatih razloga je krišom napustila bolnicu 7. novembra ujutru, a dan kasnije pronađena je mrtva u šiblju na "Ostrvu veštica", koje se nalazi na oko 10 minuta peške od bolnice.

Foto: Police.hu

Antonijina ćerka tvrdi da je njena majka bolnicu napustila u zoru, a da je osoblje to primetilo tek dve sata kasnije.

"Moju majku dva sata niko nije obilazio! Tek dva sata nakon što je nestala su obavestili obezbeđenje da je nema", rekla je ona.

Doktorka Antonija je godinama imala problema zbog diskus hernije, a 3. novembra je operisana u Univerzitetskoj bolnici u Segedinu.

Nju su kamere snimile u zoru 7. novembra, kako u trenerci i papučama ide hodnikom bolnice. Veruje se da je tada izašla sa klinike i udaljila se u nepoznatom pravcu.

Mesto gde je nađeno telo doktorke Foto: Printscreen/Youtube

Ćerka tvrdi da niko satima nije primetio da je nestala. Nakon što je obavešteno obezbeđenje, medicinsko osoblje je krenulo da je traži, a potom su obavestili policiju.

Potom su u potragu krenule brojne spasilačke službe sa dronovima i psima tragačima. Nažalost, narednog jutra je pronađena mrtva na šumovitom području uz reku Tisu, na "Ostrvu veštica".

Prema navodima policije, nema indikacija da je bila u pitanju nasilna smrt, a telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdilo od čega je Antonija preminula.

Foto: Printscreen/Youtube

Univerzitetska bolnica u Segedinu pokrenula je internu istragu kako bi se ustanovilo kako je pacijent, koji je nedavno imao veoma tešku operaciju i bio u stanju šoka i zbunjenosti, uspeo da napusti bolnicu neopaženo.

Porodica je očajna i zahteva odgovore od nadležnih. Između ostalog i zašto je policiji i spasiocima trebao gotovo ceo dan da pronađu Antoniju, koja se nalazila na nekoliko stotina metara vazdušnom linijom od bolnice.