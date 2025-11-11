ŠTA SE TO DEŠAVA SA PUTINOM: Objavljen snimak sa mladom Ruskinjom, svi su gledali samo u njegovu desnu ruku (FOTO/VIDEO)
Novi video snimak ruskog predsednika Vladimira Putina ponovo je podstakao nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju.
Tokom nedavnog razgovora sa 22-godišnjom Jekaterinom Leščinskom, predsednicom pokreta „Zdravi otadžbinski front“, na temu moguće zabrane prodaje elektronskih cigareta u Rusiji, gledaoci su primetili nešto sasvim drugo: izražene vene, naboranu kožu i napetost u Putinovim rukama.
Na snimku se vidi kako predsednik Rusije nekoliko puta steže pesnicu i pomera prste, kao da pokušava da ublaži bol ili grč.
Video, koji se brzo proširio društvenim mrežama, izazvao je brojne komentare. Ukrajinski novinar Dmitro Gordon izjavio je da „Putinove ruke izgledaju otečene i bolne“, dok su pojedini komentatori sugerisali da takvi pokreti mogu ukazivati na probleme sa cirkulacijom ili nervnim sistemom.
Kremlj je, kao i ranije, odlučno odbacio sve navode, ocenjujući ih kao „besmislene spekulacije“ i „izmišljotine zapadnih medija“.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Prenela:M. V.)