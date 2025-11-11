Slušaj vest

Novi video snimak ruskog predsednika Vladimira Putina ponovo je podstakao nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju.

Tokom nedavnog razgovora sa 22-godišnjom Jekaterinom Leščinskom, predsednicom pokreta „Zdravi otadžbinski front“, na temu moguće zabrane prodaje elektronskih cigareta u Rusiji, gledaoci su primetili nešto sasvim drugo: izražene vene, naboranu kožu i napetost u Putinovim rukama.

1/3 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: HOGP/Russian Presidential Press Offic

Na snimku se vidi kako predsednik Rusije nekoliko puta steže pesnicu i pomera prste, kao da pokušava da ublaži bol ili grč.

Video, koji se brzo proširio društvenim mrežama, izazvao je brojne komentare. Ukrajinski novinar Dmitro Gordon izjavio je da „Putinove ruke izgledaju otečene i bolne“, dok su pojedini komentatori sugerisali da takvi pokreti mogu ukazivati na probleme sa cirkulacijom ili nervnim sistemom.

1/2 Vidi galeriju Vladimir Putin snimak rukovanja na društvenim mrežama Foto: screenshot X/saintjavelin