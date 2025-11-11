OTAC PARTENIJE KORISTIO VERU KAO PARAVAN ZA DILOVANJE DROGE: Kodno ime za marihuanu po svetom Fanuriju, a u šteku - kokain vredan 35.000 evra! (VIDEO)
Pravi krimi triler odigrao se danas u sudskom kompleksu u Atini, gde je sproveden sveštenik, ujedno i jutjuber, Partenije, kao i još sedam osoba, za koje se sumnja da su se bavili trgovinom narkoticima i ilegalnim prevozom migranata.
Otac Partenije (58), poznat na internetu po svojim verskim snimcima, optužen je da je zloupotrebljavao religiozni položaj kao paravan za kriminal.
U dokumentima istrage, koje su preneli grčki mediji, sveštenik je delovao kao ključni saradnik vože banden na čijem čelu je bila žena.
Uz njega su učestvovala još dva sveštenika.
Trojica sveštenika su, prema navodima policije, transportovali, skladištili i distribuirali kokain i sirovu marihuanu, a čak su koristili i prostorije crkava za skrivanje narkotika.
Članovi bande koristili su svoj "verski status" i ugled da bi se "krili na otvorenom", da niko ne posumnja u njih, dok su drogu distribuirali korisnicima i preprodavcima u različitim delovima zemlje.
Istraga je otkrila da je ista mreža koristila iste rute i za prevoz ilegalnih migranata, pod stalnim nadzorom vođe bande i njenog bliskog saradnika.
Na primer, 13. septembra 2025. godine, sveštenik D.M. uhapšen je u oblasti Rodopi dok je prevozio šest stranaca bez dokumenata, dok su se u blizini kretala vozila preostale dvojice sveštenika, koja su služila kao izviđači i zaštita konvoja.
Prošle nedelje su policajci na ostrvu Rodos, zatekli člana mreže u trenutku kada je drugom saradniku predavao 2,1 kilogram kokaina.
Iste večeri, liderka bande je uhapšena u Atini, a kod nje je pronađena određena količina marihuane.
Prema policijskim beleškama, najmanje tri meseca pre hapšenja osumnjičeni su nabavljali, razblaživali i prepakivali velike količine narkotika, čija je vrednost dostizala 35.000 evra po kilogramu kokaina i 2.500 evra po kilogramu marihuane.
Pop i njegovi banditi su koristili kodna imena za "robu - marihuana se u njihovim razgovorima nazivala „fanuropite“ (vrsta kolača posvećena svetom Fanuriju). dok su za komunikaciju koristili stare mobilne telefone bez pristupa internetu.
(Kurir.rs/Alfavita/P.V.)