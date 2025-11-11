Slušaj vest

Pravi krimi triler odigrao se danas u sudskom kompleksu u Atini, gde je sproveden sveštenik, ujedno i jutjuber, Partenije, kao i još sedam osoba, za koje se sumnja da su se bavili trgovinom narkoticima i ilegalnim prevozom migranata.

Otac Partenije (58), poznat na internetu po svojim verskim snimcima, optužen je da je zloupotrebljavao religiozni položaj kao paravan za kriminal.

U dokumentima istrage, koje su preneli grčki mediji, sveštenik je delovao kao ključni saradnik vože banden na čijem čelu je bila žena.

Uz njega su učestvovala još dva sveštenika.

Foto: YouTube/PATERAS PARTHENIOS

Trojica sveštenika su, prema navodima policije, transportovali, skladištili i distribuirali kokain i sirovu marihuanu, a čak su koristili i prostorije crkava za skrivanje narkotika.

Članovi bande koristili su svoj "verski status" i ugled da bi se "krili na otvorenom", da niko ne posumnja u njih, dok su drogu distribuirali korisnicima i preprodavcima u različitim delovima zemlje.

Istraga je otkrila da je ista mreža koristila iste rute i za prevoz ilegalnih migranata, pod stalnim nadzorom vođe bande i njenog bliskog saradnika.

Na primer, 13. septembra 2025. godine, sveštenik D.M. uhapšen je u oblasti Rodopi dok je prevozio šest stranaca bez dokumenata, dok su se u blizini kretala vozila preostale dvojice sveštenika, koja su služila kao izviđači i zaštita konvoja.

Prošle nedelje su policajci na ostrvu Rodos, zatekli člana mreže u trenutku kada je drugom saradniku predavao 2,1 kilogram kokaina.

Iste večeri, liderka bande je uhapšena u Atini, a kod nje je pronađena određena količina marihuane.

Foto: Profimedia

Prema policijskim beleškama, najmanje tri meseca pre hapšenja osumnjičeni su nabavljali, razblaživali i prepakivali velike količine narkotika, čija je vrednost dostizala 35.000 evra po kilogramu kokaina i 2.500 evra po kilogramu marihuane.