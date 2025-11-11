Slušaj vest

Tokom ruskog napada na lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti Ukrajine tokom noći, dron je verovatno pao na rumunsku teritoriju, potvrdilo je danas rumunsko Ministarstvo odbrane.

Incident označava najnovije kršenje vazdušnog prostora NATO-a usred ponovljenih ruskih napada na ukrajinske luke na Dunavu, izveštava "Kijev independent".

Izmailski okrug, jedna od glavnih meta napada, nalazi se odmah preko reke Dunav od Rumunije, koja deli granicu od 600 kilometara sa Ukrajinom.

Stanovnici Tulče upozoreni na pretnju

Prema saopštenju ministarstva, radarski sistemi su otkrili grupe dronova koji se približavaju rumunskom vazdušnom prostoru, što je dovelo do toga da se jedinice protivvazdušne odbrane stave u stanje pripravnosti. Međutim, loši vremenski uslovi, uključujući jake vetrove i nisku oblačnost, sprečili su poletanje vojnih aviona.

Oko ponoći, stanovnici rumunskog grada Tulče upozoreni su na moguću pretnju putem sistema RO-Alert. Istovremeno, na ukrajinskoj strani Dunava, blizu luke Izmail, odjeknuo je niz eksplozija dok su ruske snage ciljale lučke objekte.

ruski dron Foto: Kin Cheung/AP

Rumunske snage su dobile izveštaj o padu drona u blizini sela Grindu, koje se nalazi oko pet kilometara od ukrajinske granice. Vojne jedinice su odmah poslate na lice mesta kako bi obezbedile područje i pronašle ostatke letelice.

Vlasti su saopštile da incident ne predstavlja pretnju za stanovnike, ali da je istraga još uvek u toku.

Ovo nije prvi takav incident. Pre dva meseca, ruski dron je takođe ušao u rumunski vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu, ostajući oko 50 minuta i prodirući oko 10 kilometara u teritoriju. Rumunske snage tada nisu preduzele akciju protiv drona, koji se na kraju vratio u Ukrajinu.

(Kurir.rs/kyivindependent.com/Index.hr/Foto:Ilustracija/prenela: M. V.)

