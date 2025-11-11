Slušaj vest

U proteklih nedelju dana šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odsustvao sa ključnog sastanka sa predsednikom Vladimirom Putinom, izbačen je iz priprema za samit G20 i skoro je nestao iz vesti na sajtu sopstvenog ministarstva, piše Dejli Telegraf.

Britanski list navodi da se u subotu Lavrov nakratko pojavio u intervjuu datom za državne medije, ali je zanimljivo da je taj intervju ilustrovan fotografijom starom godinu dana.

Lavrov se još nije pojavio u javnosti.

- Da li je bolestan? Da li je smenjen? Da nije, možda, "pao kroz prozor“? - pita se britanski list, očigledno misleći na čest način smrti moćnih ljudi u Rusiji od početka rata u Ukrajini.

U slučaju da je Putinov glavni izaslanik za spoljnu politiku zaista stigao do kraja svoje karijere, da li bi to moglo da promeni i rusku spoljnu politiku?

Sastanci bez Lavrova

Naime, prošle srede Lavrov je bio jedini stalni član Saveta bezbednosti Rusije koji je odsustvovao sa sednice na kojoj je Putin naredio vojsci da se pripremi za mogući povratak testiranju nuklearnog oružja.

Dan ranije, Kremlj je objavio da će Dmitrij Oreškin, zamenik šefa predsedničke administracije, predvoditi rusku delegaciju na samitu G20 u Johanesburgu krajem meseca.

Lavrov je predstavljao Rusiju na svakom skupu G20 otkako je Putin prestao da putuje u inostranstvo – Rio de Žaneiro 2024, Nju Delhi 2023, Bali 2022.

Njegove poslednje zvanične izjave, pre vikend intervjua, bile su neobično beznačajne: kratak govor na završnom sastanku volontera povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, saučešće porodici preminulog TV voditelja i čestitka bivšem ministru zdravlja povodom njegovog 60. rođendana.

Šta se dešava?

Novinar Andrej Kolesnikov iz lista Komersant objasnio je da je Lavrov propustio sastanak „po dogovoru“, ali nije dato nikakvo dalje objašnjenje.

U međuvremenu, Moskou tajms je izvestio da je Lavrov „verovatno pao u nemilost“ zbog otkazivanja planiranog samita između Putina i Donalda Trampa u Budimpešti.

Sastanak je navodno propao nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio u oštrom telefonskom razgovoru 21. oktobra zaključio da Rusija nema nameru da popusti ni pred čim što Putin traži.

Kremlj je, predvidljivo, to demantovao.

- Potpuno netačno - rekao je portparol Dmitrij Peskov.

Naravno, moguće je i da je Lavrov jednostavno iscrpljen.

- Njegov raspored je i dalje naporan, a znaci fizičke iscrpljenosti su vidljivi golim okom - kaže Aleksandar Gabujev iz Karnegi centra.

Lavrov, kaže se, nikada nije skrivao sklonost ka viskiju Džoni Voker Blek lejbl – naviku koju je razvio dok je bio ambasador u UN – kao ni dugogodišnju zavisnost od cigareta.

Na samitu G20 2022. na Baliju, kasnije je geolocirana fotografija koja je pokušala da opovrgne glasine o njegovom lošem zdravlju – u bolnici.

Ove godine puni 75 godina, a do sledećih predsedničkih izbora 2030. godine imaće 80. Možda je vreme za penziju.

Lavrovljeva spoljna politika

Zgrada Ministarstva spoljnih poslova na Smolenskom-Senskom trgu – masivni, gotski simbol ruske diplomatije – ćuti o Lavrovljevoj sudbini.

Ali, kako tvrde britanski mediji, među diplomatama postoji osećaj da se Lavrovljevo vreme bliži kraju: zbog njegovih godina, ali i zato što je postao relikt prošlog sistema.

Lavrov je, kada želi, elokventan, šarmantan i briljantan poznavalac svih dosijea – vrhunac sovjetske škole diplomatije, kažu.

Ali on je takođe majstor njene mračne strane: ucene, trolovanja, laganja i zastrašivanja, a ove osobine su vremenom nadjačale prve.

Tokom 20 godina provedenih na čelu ministarstva, posmatrao je kako se Putin sve više oslanja na vojnike i obaveštajne oficire, a sve manje na diplomate.

- Nakon aneksije Krima 2014. godine, a posebno nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, prostor u kome su momci poput Lavrova mogli da se istaknu je nestao - piše Dejli telegraf.

Savet bezbednosti UN, OEBS, pregovori o nuklearnom programu Irana, sporazumi o kontroli naoružanja – sve to je postalo nebitno.

Lavrov, arogantni proizvod sistema stvorenog za takve forume, danas ima primarni zadatak da opravda sve što Putin smisli.

- Izgubio je svet kome pripada - ocenjuju Britanci.

Mogući naslednici

U igri su Sergej Rjabkov, Lavrovljev 65-godišnji zamenik, kao i Igor Morgulov, aktuleni ruski ambasador u Kini – obojica iz istog diplomatskog kalupa.

Dejli telegraf piše da, gledajući van tog sistema, kruži glasina da bi Dmitrij Peskov, Putinov portparol, takođe mogao da postane šef diplomatije.

