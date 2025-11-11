Slušaj vest

Najmanje 12 osoba je poginulo, a više je povređeno u napadu bombaša samoubice u blizini ulaza u Okružni sud u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana.

Bombaš samoubica ubio je jutros najmanje 12 ljudi ispred zgrade suda u Islamabadu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Mosin Nakvi.

Pokušao da uđe u zgradu, aktivirao eksplozivnu napravu ispred

Napadač je pokušao da uđe u zgradu suda, ali je aktivirao eksplozivnu napravu ispred, blizu policijskog vozila, nakon što je tamo čekao oko 10 do 15 minuta, rekao je Nakvi novinarima na licu mesta.

„Istražujemo ovaj incident sa više aspekata. Ovo nije samo još jedan bombaški napad. Dogodio se usred Islamabada“, rekao je ministar.

Eksplozija se dogodila blizu ulaza u Okružni sud u Islamabadu, koji je obično prepun stranaka u postupku.