Nemačka policija uhapsila je u Dortmundu jednu osobu koja je pozivala na napade na nemačke političare i zvaničnike, saopštilo je Tužilaštvo.

Uhapšeni je osumnjičen za finansiranje terorizma, davanje instrukcija za izvršenje teškog čina nasilja i opasno širenje ličnih podataka.

Tužioci tvrde da je uhapšeni Martin S. pozivao na napade na političare, zvaničnike i druge ličnosti iz nemačkog javnog života na internetu od juna ove godine.

Foto: Shutterstock

Optužen je da je anonimno vodio platformu na kojoj je objavljivao spiskove imena, samozvane smrtne kazne i uputstva za pravljenje eksploziva.

Takođe, Martin S. je navodno tražio donacije u kriptovalutama koje su trebale biti ponuđene kao nagrada za ubistvo njegovih meta.

Platforma je sadržala osetljive lične podatke o potencijalnim žrtvama, dodalo je tužilaštvo.