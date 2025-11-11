Slušaj vest

Moskva još nije dobila pojašnjenje od Vašingtona u vezi sa izjavama predsednika SAD Donalda Trampa u vezi sa nuklearnim testiranjem, rekao je novinarima portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Do sada nismo dobili nikakvo objašnjenje od naših američkih kolega po ovom pitanju", rekao je on.

Foto: Alexei Nikolsky

Tramp je ranije izjavio da je naložio Pentagonu da odmah nastavi sa testiranjem nuklearnog oružja, navodeći činjenicu da neke druge zemlje to već rade.

Nije precizirao na koje testove misli, niti da li to uključuje detoniranje nuklearnih bojevih glava.

Peskov je naglasio da ni Rusija ni Kina nisu nastavile nikakve nuklearne testove i da su posvećene svojim obavezama u ovoj oblasti. Moskva čeka pojašnjenje od Vašingtona, dodao je.