Direktor je uhapšen, a kancelarija glavnog lokalnog tužioca je pokrenula istragu povodom incidenta
NEPOJMLJIVO ZA UM
(UZNEMIRUJUĆE) MONSTRUOZAN SNIMAK IZ TURSKE Direktor škole gurnuo niz stepenice autistično dete!
Slušaj vest
Stravičan snimak dolazi iz turskog grada Manisa, gde je direktor škole gurnuo niz stepenice autistično dete!
Incident se desio u okrugu Turgutlu u Manisi, a direktor škole koji je gurnuo autističnog učenika je uhapšen.
Kancelarija glavnog tužioca u Turgutluu pokrenula je istragu povodom incidenta u kojem je učenik petog razreda, autistični dečak B.U.U. (13), bio gurnut od direktora škole B.G. i pao niz stepenice.
Sigurnosni snimak sa kamera u školi priložen je kao dokaz u predmetu.
Kancelarija guvernera okruga Turgutlu saopštila je da je direktor škole razrešen dužnosti nakon incidenta.
(Kurir.rs/BenguTurk/P.V.)
Reaguj
1