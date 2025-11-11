Slušaj vest

Stravičan snimak dolazi iz turskog grada Manisa, gde je direktor škole gurnuo niz stepenice autistično dete!

Incident se desio u okrugu Turgutlu u Manisi, a direktor škole koji je gurnuo autističnog učenika je uhapšen.

Kancelarija glavnog tužioca u Turgutluu pokrenula je istragu povodom incidenta u kojem je učenik petog razreda, autistični dečak B.U.U. (13), bio gurnut od direktora škole B.G. i pao niz stepenice.

Sigurnosni snimak sa kamera u školi priložen je kao dokaz u predmetu.